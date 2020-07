BRB fecha parceria com a Secretaria de Esporte e Lazer até 2022 para ajudar o futebol do DF

PUBLICIDADE

Nesta segunda-feira (6), a secretária de Esporte e Lazer, Celina Leão, se reuniu com a diretoria do Banco Regional de Brasília (BRB) e representantes do futebol profissional e amador. Em parceria que até 2022, o Banco vai estimular o futebol local.

Em dois anos serão seis milhões de reais para o futebol do Distrito Federal.

“A gente entende que é um apoio importante e necessário para esses times. Principalmente para o futebol amador e futebol profissional. Agora nós só vamos definir critérios junto aos times. Muito obrigada!”, disse Celina.