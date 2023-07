Brasiliense e Ceilândia avançam para as oitavas de final da Série D; confira os adversários

O Gato Preto se manteve invicto durante a fase de grupos, foram 7 vitórias e 7 empates nos 14 jogos do Grupo D

Pedro José

Jornal de Brasília/Agência de Notícias CEUB

Invencibilidade de um lado e sufoco do outro. Esses são os dois contrastes de Brasiliense e Ceilândia na classificação para as oitavas de final do Brasileirão Série D.

O Gato Preto se manteve invicto durante a fase de grupos, foram 7 vitórias e 7 empates nos 14 jogos do Grupo D.

O Jacaré, por sua vez, teve mais dificuldade para se classificar e ficou com a última vaga do grupo, foram 6 vitórias, 6 empates e 2 derrotas ao longo da fase classificatória.

Ceilândia: Líder e invicto na competição

Enfrentar o Ceilândia no Estádio Abadião foi uma difícil missão para os adversários. Das 7 vitórias que a equipe teve na, 4 foram jogando em casa. O time conquistou 28 pontos e encerrou a fase de classificação na liderança do Grupo D.

O Gato Preto já tem adversário definido e irá enfrentar o Vitória (ES). A equipe capixaba se classificou na quarta colocação do Grupo F.

O Ceilândia, por ter tido uma campanha melhor, decide o confronto jogando em casa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Brasiliense: Classificação amarga na Série D

A classificação no grupo D foi acirrada do início ao fim. O jacaré encerrou a primeira fase com 24 pontos, mesma pontuação do terceiro colocado (Operário) e somente 1 ponto atrás do segundo colocado (Anápolis).

O Brasiliense só alcançou a classificação na última rodada após vencer o União Rondonópolis por 4×1.

Devido a sua posição na tabela, o time do DF irá enfrentar o Athletic – MG, equipe que ficou na primeira colocação do Grupo F.

Esperança para subir de divisão

O futebol candango vem mostrando bons resultados em 2023. Pelo lado do Ceilândia, o gato preto carrega o título de ser a primeira equipe do DF a finalizar a primeira fase de forma invicta na competição.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Brasiliense, por sua vez, também não fica para trás. Na 12ª rodada, o jacaré aplicou uma vitória histórica por 10 x 0 contra o Interporto. O placar consagrou a maior goleada da história em qualquer divisão do torneio organizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Os classificados nas cinco últimas etapas de mata-mata da Série D (16 avos de final, oitavas, quartas, semifinal e final) vão faturar R$100 mil por avanço. Para o campeão e vice campeão, o valor somado será de R$800 mil.