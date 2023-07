Ary Borges dá show e Seleção Brasileira estreia com vitória contra o Panamá

A Seleção Brasileira volta a entrar em campo no sábado (29), às 7h, contra a França. Já o Panamá enfrenta a Jamaica no mesmo dia, às 9h30

Começou a Copa do Mundo Feminina 2023 para a Seleção Brasileira! A bola rolou às 8h do horário de Brasília, 20h30 de Adelaide, na Austrália, contra o Panamá, que participa pela primeira vez de um Mundial. As brasileiras, que chegam em busca da primeira estrela na camisa, não deram chance para as adversárias, vencendo por 4 a 0 com direito a hattrick de Ary Borges.

Antes de a bola rolar, durante a execução do hino nacional, jogadoras de ambas as equipes foram vistas emocionadas enquanto cantavam.

Na outra partida do grupo F, a França, uma das favoritas ao título, empatou com a Jamaica em 0 a 0. Com o resultado de hoje, o Brasil assume a liderança do grupo.

A Seleção Brasileira volta a entrar em campo no sábado (29), às 7h, contra a França. Já o Panamá enfrenta a Jamaica no mesmo dia, às 9h30.

Primeiro tempo

Retornando de lesão, a camisa 10 Marta iniciou a partida no banco de reservas. Já com 37 anos, a rainha disputa agora sua 6ª edição de Copa do Mundo. Mas as comandadas por Pia estavam mais do que capacitadas para esta partida. Com menos de um minuto de bola rolando, Bia Zaneratto recebeu de Debinha pelo meio e saiu em velocidade antes de lançar para Adriana, que finalizou de direita, para boa defesa da goleira Bailey.

O jogo seguiu sendo ataque contra defesa, e parecia ser questão de tempo até o placar ser aberto. Aos 7′, Bia Zaneratto tabelou com Ary Borges e finalizou na entrada da área, mas a bola saiu por cima do gol. Dois minutos mais tarde, Debinha disparou em velocidade pela direita, e foi desarmada na hora certa pela defesa panamenha.

Por meio da bola parada, Debinha tirou tinta da trave quando o relógio marcava 17 minutos. E no minuto seguinte, finalmente, o gol saiu. Debinha recebeu, cortou para o meio e cruzou com perfeição na cabeça de Ary Borges, que não desperdiçou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Foto: Brenton Edwards/AFP

A posse de bola chegou a ser de 79% para as brasileiras, que mesmo à frente do placar, seguiram pressionando em busca de mais gols.

Com 35 minutos de jogo, após bate-rebate na área, Zaneratto ajeitou para Luana finalizar bonito da meia-lua, obrigando a goleira Bailey a fazer ótima defesa. Aos 37′, Tamires cruzou na medida para Ary Borges cabecear na pequena área. A goleira do Panamá fez a defesa, mas no rebote, ela empurrou a bola para o fundo das redes e comemorou o segundo gol.

Foto: Thais Magalhães/CBF

Segundo tempo

Na volta do intervalo, não demorou para o Brasil fazer o terceiro gol. Depois de uma bela jogada, Ary Borges recebeu de frente pro gol e teve a oportunidade de fazer o terceiro, mas rolou para Bia Zaneratto, com mais espaço, finalizar bem e ampliar o placar aos 2′.

Foto: Thais Magalhães/CBF

Foram feitas várias substituições no Panamá, que foi ter a primeira boa oportunidade aos 12′. Baltrip-Reyes recebeu na ponta, cortou para o meio e finalizou colocado, mas Letícia apareceu bem para fazer a defesa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Aos 15′, o jogo precisou ser paralisado. Luana e Quintero, que se chocaram de cabeça em dividida no meio do campo. A panamenha levou a pior e precisou ser substituída. A goleira brasileira voltou a aparecer na partida aos 18′, quando Tanner recebeu em velocidade e Lelê saiu da área para fazer o corte.

O quarto gol da Seleção Brasileira saiu aos 24′, e novamente através da camisa 17, Ary Borges, que fez o hattrick. Geysa cruzou e encontrou a artilheira da partida na área. Ela só cabeceou por debaixo das pernas da goleira do Panamá e correu parao abraço.

Quando o relógio marcava 29 minutos, a torcida vibrou e a bola nem estava próxima do gol. A técnica Pia chamou a rainha Marta para entrar no lugar de Ary Borges, e ambas foram muito aplaudidas.

Kerolin tabelou com Gabi Nunes e tocou para Geyse, que estava na área, mas a finalização passou rente à trave. A pressão seguiu todas amarela. Após cobrança de escanteio na área, Geyse e Duda tentaram finalizar, sem sucesso. Aos 42′, Duda Sampaio cobrou falta na área e a defesa panamenha desviou pela linha de fundo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Aos 43′, Marta fez jogada pela direita e cruzou com desvio na marcação, que mandou para escanteio. A rainha também teve a chance na bola parada, mas Bailey salvou. Apesar dos nove minutos de acréscimos, o placar não mudou mais.

Ficha técnica

Brasil 4×0 Panamá

Copa do Mundo, 1ª rodada da 1ª fase

Estádio Hindmarsh, Adelaide, Austrália – 24/07, 8h

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Árbitra: Cheryl Foster (GAL)

Auxiliares: Michelle O’Neill (IRL) e Franca Overtoom (HOL)

VAR: Alejandro Hernández (ESP)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Brasil

Letícia; Antônia (Bruninha), Lauren, Rafaelle e Tamires; Luana (Duda Sampaio), Ary (Marta), Adriana e Kerolin; Debinha (Geyse) e Bia Zaneratto (Gabi Nunes)

Técnica: Pia Sundhage

Gols: Ary Borges (18′ 1T, 38′ 1T e 24′ 2T) e Bia Zaneratto (2′ 2T)

Panamá

Bailey; Katherine Castillo, Rosario Vargas (Montenegro), Pinzón, Baltrip-Reyes e Hilary Jaén (Wendy Natis); Quintero (Salazar), Schiandra González, Marta Cox (Lineth Cadeño) e Natalia Mills (Emily Cedeño); Karla Riley (Tanner)

Técnico: Nacho Quintana