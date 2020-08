Brasiliense é a nova aposta do Barcelona

PUBLICIDADE

O brasiliense Gustavo Maia é o novo contratado do Barcelona. Com 19 anos, o jovem que atuava nas divisões de base do São Paulo FC, tem 19 anos, é atacante e foi contratado por um total de 4,5 milhões de euros.

O clube catalão pagou 1 milhão de euros inicial ao São Paulo FC, a fim de garantir uma opção preferencial de compra do jogador, eles decidiram pagar os € 3,5 milhões restantes para levá-lo em definitivo para a Catalunha.

O potencial do jovem fez o Barcelona inserir uma enorme cláusula de liberação, de € 300 milhões, em seu contrato para afastar possíveis clubes interessados.

Gustavo deixou Brasília para atuar no São Paulo com 14 anos.Entretanto, para atuar no clube, precisou de três oportunidades.

O tempo do atacante na categoria de base do Tricolor foi bastante produtivo. Conquistou sete títulos durante seus anos nesse nível. Em 2018 marcou 30 gols em 36 jogos. Foi indicado ao Prêmio Dener, de gol mais bonito da Copinha do ano passado, após marcar com um belíssimo voleio diante do Coritiba.

Embora Maia nunca tenha aparecido no profissional do São Paulo FC, ele passou os últimos meses treinando com a equipe de Fernando Diniz – e chegou a ser titular.

Assim como a maioria das contratações jovens feitas pelo Barcelona, Maia começará com a equipe B do clube – que disputa o terceiro escalão nacional.