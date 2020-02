Brasília sediará Campeonato Brasileiro da Classe Finn

PUBLICIDADE 

Entre 27 de fevereiro e 1º de março, o Iate Clube de Brasília sediará o Campeonato Brasileiro da Classe Finn. As regatas acontecerão a partir de 9h30 nos dias de torneio e, na quarta-feira de cinzas (26), os velejadores serão recebidos para realizar a inscrição, o credenciamento e a pesagem.

O Finn está nas Olimpíadas desde 1952 e estará presente nos jogos de Tóquio 2020. O Brasil já conquistou uma vaga e possui grandes chances de medalha com o atleta Jorge Zarif, campeão mundial e quarto lugar nas olimpíadas do Rio 2016.

“Pela primeira vez o Campeonato Brasileiro da Classe Finn será realizado em Brasília e a expectativa é que tenhamos uma boa participação de velejadores de diversos estados e do Distrito Federal, com aproximadamente 25 barcos. A grande esperança brasiliense é o velejador Juliano Camargo Rosas, Vice-diretor de Escolas Náuticas e atleta do Iate”, contou Flávio Pimentel, Diretor de Esportes Náuticos do Clube.