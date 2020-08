Brasília Futsal se prepara para estrear na liga nacional

PUBLICIDADE

Representado pela Associação Atlética Desportivo de Brasília (Aadbras), mais conhecida como Brasília Futsal, o Distrito Federal volta a contar com um clube no maior torneio de futsal do país após oito anos sem representante.

O time enfrenta o Praia Clube de Uberlândia na partida de estreia, prevista para 21 de agosto, no Sesc Ceilândia. Devido à pandemia de Covid-19, o cronograma da competição será reduzido.

Nesta quarta-feira (5) os representantes do time estiveram na Secretaria de Esporte e Lazer para apresentar o protocolo de prevenção contra a Covid-19, preparado pela Liga Nacional de Futsal, para o retorno da competição. “Nós ficamos felizes com a visita da equipe de futsal. Reconhecemos a sua importância junto ao cenário nacional, como representante do DF, forte concorrente no torneio”, apontou o subsecretário de Esporte, Lazer e Espaços Esportivos, Flamarion Vidal Araújo.

O secretário Executivo de Futebol, Paulo Victor Barbosa, também participou da reunião. O protocolo de prevenção, semelhante ao que foi elaborado para o futebol de campo, segue todas as regras de segurança para combater a proliferação do coronavírus. Por exemplo, estão desautorizados cumprimentos e trocas de camisa, partidas sem presença de público, menor número de atletas no banco, restrição de acesso aos vestiários e treinamentos restritos à comissão técnica, entre outras.

“Fomos bem recebidos na Secretaria de Esporte. A secretária Celina Leão, inclusive, já havia feito uma live com gente, se sensibilizando sobre a importância de estarmos representando o DF na Liga Nacional. Ela conhece bastante o meio esportivo e, hoje, [o encontro] foi focado no apoio para o Brasília Futsal, por meio do programa Compete Brasília. Na questão das passagens e da liberação de uso de espaços esportivos”, destacou o supervisor-geral do clube, Marcelo Laitano.

Novo normal

Desde o final março, quando foi determinada a paralisação das atividades, a turma se conteve a treinar em casa, de maneira virtual, sob orientação do preparador físico. Desde a semana passada o grupo se divide para utilizar as academias com todos os protocolos estabelecidos.

Com apenas 15 dias para a partida de início na Liga Nacional de Futsal, os 20 jogadores do clube devem retomar os treinos com bola na próxima semana, no Ginásio do Cruzeiro, para estarem aptos a enfrentar os primeiros adversários na segunda quinzena de agosto.

Com informações da Agência Brasília

