Brasília Futsal arrecadará doações para vítimas do Sul em jogo na próxima segunda-feira

O Brasília Futsal entra em quadra nesta segunda-feira (13), às 19h, pela 7ª rodada da Liga Nacional de Futsal (LNF) e irá promover uma ação social para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

A partida contra o Pato Futsal terá portões abertos no Ginásio SESC Ceilândia, mas o Azulão convoca a sua torcida e a população para comparecer levando doações de alimentos e também de agasalhos que serão enviados para o povo gaúcho que passa por um momento difícil.

O jogo terá transmissão da LNF TV em seu canal no Youtube. Para esta partida, o técnico Jean Radin ganhou os reforços do fixo Candiago e do ala pivô Erick Sergipe, novos contratados do Brasília Futsal.