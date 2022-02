Brasileiros são eliminados nas Olimpíadas de Inverno; veja destaques deste domingo

O brasileiro participou de prova inédita de esquiatlo que combina os dois estilos de esquiar, o clássico e skating, e percorre distância de 15 km

Dois brasileiros competiram nas Olimpíadas de Inverno neste domingo (6), no quinto dia de disputas dos Jogos de Pequim-2022. Os atletas Manex Silva, do esqui cross-country, e Sabrina Cass, do esqui estilo livre, não avançaram nas competições.

Manex Silva, 19, foi o primeiro a competir. Ele recebeu uma volta a mais dos participantes que lideravam a disputa e não terminou a prova. Alexander Bolshunov, do Comitê Olímpico Russo, ficou com a medalha de ouro.

Pela regra da modalidade, quando um competidor coloca uma volta sobre outro, o participante atrasado é retirado. O brasileiro participou de prova inédita de esquiatlo nas Olimpíadas que combina os dois estilos de esquiar, o clássico e skating, e percorre distância de 15 km cada um.

Silva, que nasceu no Acre e vive na Espanha desde os dois anos, voltará a representar o Brasil na Pequim-2022. Na terça (8), o atleta competirá na modalidade sprint -estilo livre; na sexta (11), nos 15 km – estilo clássico; e no dia 19, na largada em massa 50 km -estilo livre.

Mais tarde, a brasileira Sabrina Cass, 19, ficou na 16ª colocação e não conseguiu avançar à final do moguls, modalidade do esqui estilo livre. A australiana Jakara Anthony levou a medalha de ouro. Na quinta (3), Cass foi a primeira atleta do Brasil a estrear nos Jogos de Pequim. Ela ficou em 21º lugar na primeira descida do moguls. As dez primeiras colocadas foram direto para a final.

Sabrina Cass nasceu nos Estados Unidos e é filha de pai americano e de mãe brasileira. Ela se despede da Pequim-2022. Também neste domingo (6), a russa Kamila Valiev, 15, recebeu a nota 90,18 na parte individual da prova por equipes da patinação artística e ficou próxima do recorde mundial, de 90,45, que é dela mesma. As disputas por medalha acontecem nesta segunda (7).

No sábado, um acidente marcou a prova da patinação de velocidade em pista curta. A americana Corinne Stoddard sofreu queda e quebrou o nariz durante as eliminatórias dos 500m. A atleta acabou eliminada e anunciou a fratura pelas redes sociais.