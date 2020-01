Brasileiros duelam no DF

PUBLICIDADE 

Um confronto de faixas-preta no jiu-jitsu. É o que o público que for ao UFC Brasília, dia 14 de março no Ginásio Nilson Nelson, verá a luta entre o paulista Demian Maia e o niteroiense Gilbert Durinho, que pregou respeito a Maia, já que o desafiante é simplesmente o brasileiro que mais venceu lutas no Ultimate. Isso quando ele chegou a marca de 17 vitórias no UFC 198, quando finalizou o norte-americano Matt Brown no terceiro round. À época, Demian ultrapassou os compatriotas Gleison Tibau e Anderson Silva.

“O Demian é um adversário duríssimo, de altíssimo nível e eu vou estar preparado ao máximo para enfrentá-lo. Ele pode até não estar no melhor momento da carreira, mas é um atleta perigoso, experiente, um leão. E não existe leão velho, leão é sempre leão”, avalia.

Durinho também tem experiência no UFC, com 16 vitórias e três derrotas no Ultimate. Para ele, a luta promete ser difícil pela experiência de Demian. “Vai ser um combate duro, contra um cara muito experiente e que já fez história. Mas estou muito motivado a voltar a lutar em Brasília. A expectativa é de fazer o melhor que puder e buscar a vitória”, projeta.

Renovado

Recentemente, Durinho revelou a renovação de contrato com o UFC por mais cinco lutas com a organização mundial de MMA.

Com 27 vitórias e nove derrotas no Ultimate, Demian Maia será o primeiro grande duelo do desafiante na organização.

Inclusive, Maia alega que não esperava lutar contra um brasileiro, mas conta como está a empolgação para o combate. “O Durinho é um atleta muito bom, que vem muito bem na categoria. Ele é completo, é bom na trocação e tem um ótimo jiu-jitsu. Eu não esperava enfrentar um brasileiro, ainda mais um cara com quem me dou bem e é representante do jiu-jitsu, nessa reta final da minha carreira. Mas ele quis essa luta e o UFC gostou da ideia. Além disso, fazia sentido dentro do que era possível nesse momento e eu estou muito empolgado. Tem tudo para ser uma grande luta de MMA”, conta.

É a terceira edição do Ultimate Fighting Championship em Brasília nos últimos cinco anos. “Estou muito feliz em lutar em Brasília. Eu gosto muito de lutar no Brasil, já tive a oportunidade de participar de eventos do UFC em várias cidades brasileiras: Rio, São Paulo, Curitiba, Fortaleza. É sempre uma energia diferente”, diz Maia.