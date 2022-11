Brasil vai à final por equipes do Mundial de Ginástica Artística

Caso o Brasil repita a posição da classificatória, ficando entre as 3 melhores equipes, garantirá a classificação olímpica de forma antecipada

O Brasil garantiu presença na final por equipes do Mundial de Ginástica Artística, que é disputado em Liverpool (Inglaterra). O feito foi alcançado após a seleção brasileira terminar a fase classificatória na 7ª posição. A decisão será na próxima quarta-feira (2).

Além disso, o país será representado por Caio Souza e Diogo Soares na final do individual geral. Caio também está na final do salto, enquanto Arthur Nory vai buscar uma medalha na barra fixa, aparelho que venceu no Mundial de 2019, em Stuttgart (Alemanha).

“Todos os nossos objetivos foram alcançados. O primeiro era voltarmos à final por equipes. Colocamos ainda dois brasileiros na final do individual geral. Quase conseguimos colocar dois também na final da barra [Caio é o segundo reserva – foi o décimo colocado]. E o Caio também conseguiu ir para a final do salto”, declarou o coordenador da seleção Masculina, o técnico Marcos Goto.

Decisão feminina

Antes da final masculina o Brasil marca presença na decisão feminina por equipes, que será disputada na próxima terça-feira (1). Depois de terminar a classificatória numa histórica terceira posição, o Brasil volta a medir sua força com as melhores ginastas do mundo. “Temos uma equipe com algumas meninas novas e cometemos alguns erros na classificatória. Acho que temos margem de melhora”, afirmou a treinadora Iryna Ilyashenko.

Caso o Brasil repita a posição da classificatória, ficando entre as três melhores equipes do mundo, garantirá a classificação olímpica de forma antecipada.

