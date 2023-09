Brasil quebra salto alto do Canadá e garante vitória no Mundial de basquete

Com o resultado, a Seleção Brasileira vai à última rodada da segunda fase dependendo só de si para ir às quartas de final

Na manhã desta sexta-feira (1), a Seleção Brasileira entrou em quadra às 10h30 (horário de Brasília) na estreia da 2ª fase do Mundial de basquete. O jogo aconteceu em Jacarta, na Indonésia, contra o favorito Canadá. Apesar de erros da arbitragem, o Brasil conseguiu virar a partida e adicionar mais uma vitória no histórico de confrontos entre as equipes: seis favoráveis para a Canarinho.

O Canadá saiu na frente, mas não demorou para o Brasil tomar a dianteira, chegando a abrir 12 a 5. No final do período, porém, os canadenses se recuperaram bem para diminuir a diferença para apenas três pontos, fechando em 16 a 13 para a seleção verde e amarela, que soube segurar bem a intensidade do Canadá e aproveitou as poucas posses que teve.

No segundo período, entretanto, o jogo virou. Assim como no final do primeiro período, o Canadá seguiu crescendo e conseguiu não só retomar a ponta do placar, como fazer uma diferença de 10 pontos. Assim, o Brasil foi para o intervalo perdendo por 37 a 27.

Ao voltar para a quadra, já no terceiro período, a troca de pontos foi constante, com ambas as equipes marcando bem. A Seleção Brasileira conseguiu diminuir a diferença no placar na segunda metade do quarto, que terminou 52 a 45 para o Canadá.

O último quarto de jogo foi repleto de críticas quanto à atuação da arbitragem. Mesmo assim, faltando pouco menos de dois minutos para o fim, Bruno Caboclo deixou o Brasil na frente, 60 a 59. A seleção chegou a ampliar o placar para 64 a 60 restando 26 segundos, mas o jogo ainda era nervoso e sem certeza de vitória.

Apesar do pouco tempo restante, ainda sobraram chances de cestas para ambos os lados. Ao alarme final, grande vitória brasileira por 69 a 65.

