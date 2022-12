Brasil nunca perdeu da Croácia, adversário das quartas de final na Copa

Brasileiros e croatas duelaram apenas quatro vezes (até porque o país europeu só existe desde 1991), e a equipe nacional jamais perdeu

Caso mantenha seu histórico nos confrontos com a Croácia, a seleção brasileira tem boa chance de se classificar para as semifinais da Copa do Qatar.

Brasileiros e croatas duelaram apenas quatro vezes (até porque o país europeu só existe desde 1991), e a equipe nacional jamais perdeu. São três vitórias e um empate. Dois desses encontros ocorreram em Copas do Mundo, ambos em partidas de estreia dos times, em 2006 e em 2014.

No Mundial da Alemanha, 16 anos atrás, em jogo bastante difícil em Berlim, a seleção treinada por Carlos Alberto Parreira triunfou graças a um gol solitário de Kaká, no fim do primeiro tempo.

Na segunda vez que o Brasil abrigou uma Copa, há oito anos, a vitória do time dirigido por Luiz Felipe Scolari foi por 3 a 1, de virada, em partida no estádio do Corinthians, em Itaquera (São Paulo).

Marcelo (contra) marcou para a Croácia, e Neymar (duas vezes, uma delas de pênalti) e Oscar fizeram os gols do Brasil.

Os outros duelos entre brasileiros e croatas aconteceram em amistosos.

O primeiro em 2005, 1 a 1 em Split, na Croácia. Kranjcar fez o gol da Croácia, e Ricardinho, o do Brasil. O segundo foi também a última vez em que as seleções se encontraram, já na era Tite. Com gols de Neymar e Roberto Firmino, o Brasil ganhou por 2 a 0 no Anfield, o estádio do Liverpool, na Inglaterra.