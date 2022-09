Brasil goleia Tunísia por 5 a 1 no último amistoso antes da Copa

Rapinha (2x), Richarlison, Neymar e Pedro fizeram os gols brasileiros na partida, enquanto a Tunísia descontou com Montassar Talbi

O Brasil encerrou em grande estilo a última data Fifa antes da Copa do Mundo ao vencer por 5 a 1 a Tunísia em amistoso nesta terça-feira, em Paris.

A Seleção confirmou seu favoritismo para o Mundial a golear o frágil time tunisiano, que ficou com dez jogadores em campo desde os 42 minutos do primeiro tempo, após a expulsão do zagueiro Dylan Bronn por uma entrada dura em cima de Neymar.

Rapinha (2x), Richarlison, Neymar e Pedro fizeram os gols brasileiros na partida, enquanto a Tunísia descontou com Montassar Talbi.

O Brasil agora conta os dias para a estreia na Copa do Catar, no dia 24 de novembro contra a Sérvia, pelo Grupo G do torneio, que também conta com Suíça e Camarões.

Os tunisianos, por sua vez, fazem seu primeiro jogo no Mundial contra a Dinamarca, na abertura do Grupo D, integrado também por França e Austrália.

