Seleção feminina enfrenta a Colômbia pelo Campeonato Mundial

A atacante aprovou a atuação do Brasil nas duas primeiras partidas do Mundial e falou sobre a expectativa para o jogo contra a Colômbia

Com uma risada que ecoa no ambiente e um humor que encanta a todos, a ponteira Pri Daroit é uma liderança positiva na seleção feminina que disputa o Campeonato Mundial. A atacante de 34 anos voltou para a seleção feminina depois de oito anos. Após boas temporadas no Minas Tênis Clube, ela foi convocada pelo treinador José Roberto Guimarães e entrou de cabeça no projeto para os Jogos de Paris, em 2024. Destaque na vitória contra a Argentina – foram 13 pontos em três sets -, a atacante é uma das armas do Brasil para a o duelo contra a Colômbia às 10h (horário de Brasília) desta quarta-feira (28.09), em Arnhem, na Holanda. O sportv 2 transmite ao vivo.

“Vivo a minha melhor fase profissional e estou muito feliz de ter voltado para seleção. É algo que eu queria muito nesse momento. Estou mais madura, consciente e focada no voleibol. Recebo muito apoio das jogadoras e da comissão técnica. Quero crescer mais e ajudar no que for possível a seleção. Meu primeiro objetivo é ser campeã mundial. O meu foco principal é estar nos Jogos de Paris, em 2024. Penso nisso todos os dias”, diz Pri Daroit.

Sobre a união do grupo e sua famosa risada, Daroit acredita que tudo é resultado da harmonia do dia a dia da seleção. “Esse grupo é muito especial. Todos se gostam bastante, temos nossas individualidades, mas formamos uma equipe muito unida. Todas se respeitam. Gosto de dar risada, acho que isso é reflexo do grupo. Treinamos com muito foco, mas também nos divertimos bastante. É muito prazeroso estar na seleção e já estou com o coração doendo por essa ser a última competição da temporada”, afirma Pri Daroit.

A atacante aprovou a atuação do Brasil nas duas primeiras partidas do Mundial e falou sobre a expectativa para o jogo contra a Colômbia. “Nosso início de competição foi muito positivo. Agora vamos enfrentar a Colômbia que é um adversário difícil. Elas são treinadas pelo Rizola que é um técnico brasileiro que conhece bastante a nossa equipe. Estamos conscientes do que precisa ser feito e vamos com tudo buscar essa vitória”, aposta Pri Daroit.

Capitã do Brasil, a ponteira Gabi também espera um jogo complicado contra as colombianas. “Sabemos que a Colômbia não vai entregar ponto fácil para o nosso time. Vimos como foi o Sul-Americano. Elas vêm jogando muito bem. O Rizola conhece nossa equipe. Estamos estudando o time delas para conseguir essa terceira vitória na competição”, finaliza Gabi.

Campeonato Mundial

1ª FASE

Grupo D – Arnhem, na Holanda

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

24.09 (sábado) – Brasil 3 x 1 República Tcheca (25/20, 25/16, 22/25 e 25/18)

26.09 (segunda-feira) – Brasil 3 x 0 Argentina (25/19, 25/13 e 25/21)

28.09 (quarta-feira) – Brasil x Colômbia, às 10h (horário de Brasília) – sportv 2

30.09 (sexta-feira) – Brasil x Japão, às 9h15 (horário de Brasília) – sportv 2

01.10 (sábado) – Brasil x China, às 9h (horário de Brasília) – sportv 2