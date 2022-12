Brasil e outros 13 já estão nas oitavas da Copa; veja datas

A quinta-feira (1º) teve a conclusão do Grupo F, com a classificação de Marrocos e Croácia. No Grupo E, a Alemanha ficou pelo caminho

Estão perto da definição total as oitavas de final da Copa do Mundo. Brasil, França e Portugal, únicos times que venceram suas duas primeiras partidas, obtiveram classificação de maneira antecipada.

Na sequência, com a finalização do Grupo A e do Grupo B, juntaram-se a eles Holanda, Senegal, Inglaterra e Estados Unidos.

Na quarta-feira (30), foi a vez de a Austrália obter a segunda colocação do Grupo D, liderado pelos franceses. Na sequência, a Argentina e Polônia conquistaram as duas vagas do Grupo C no mata-mata.

A quinta-feira (1º) teve a conclusão do Grupo F, com a classificação de Marrocos e Croácia. No Grupo E, a Alemanha ficou pelo caminho. Sobreviveram Japão e Espanha.



CONFIRA A SITUAÇÃO DE CADA CHAVE

GRUPO A

A Holanda confirmou seu favoritismo e conquistou a primeira colocação, com duas vitórias e um empate. Na briga pela segunda vaga, o Senegal levou a melhor sobre o Equador em confronto direto na última rodada.

Oitavas de final

Holanda x Estados Unidos – 3.dez (sab), 12h

Inglaterra x Senegal – 4.dez (dom), 16h

GRUPO B

A Inglaterra atropelou o Irã, empatou com os Estados Unidos e se impôs sobre o vizinho País de Gales para obter a primeira colocação. Os norte-americanos ficaram com a segunda vaga, decidida em triunfo sobre os iranianos, em duelo cheio de conotações políticas.

Oitavas de final

Holanda x Estados Unidos – 3.dez (sab), 12h

Inglaterra x Senegal – 4.dez (dom), 16h

GRUPO C

Após um início com derrota para a Arábia Saudita, a Argentina se recuperou com duas boas vitórias e conquistou a primeira posição. Na disputa pela segunda vaga, houve empate entre Polônia e México, com vantagem dos poloneses no saldo de gols.

Oitavas de final

Argentina x Austrália – 3.dez (sab), 16h

França x Polônia – 4.dez (dom), 12h

GRUPO D

Com duas vitórias em suas duas primeiras partidas, a França assegurou sua classificação antecipadamente. Na rodada final, a Austrália superou a Dinamarca e também avançou.

Oitavas de final

Argentina x Austrália – 3.dez (sab), 16h

França x Polônia – 4.dez (dom), 12h

GRUPO E

Em uma chave cheia de zebras, a Alemanha ficou pelo caminho. O Japão fez o mais difícil, batendo a própria Alemanha e a Espanha, e conquistou a primeira colocação. Os espanhóis ficaram em segundo lugar.

Oitavas de final

Japão x Croácia – 5.dez (seg), 12h

Marrocos x Espanha – 6.dez (ter), 12h

GRUPO F

Marrocos surpreendeu com um futebol sólido e avançou invicto. A segunda vaga foi disputada em um duelo emocionante no qual a Croácia segurou o 0 a 0 com o Bélgica e sobreviveu..

Oitavas de final

Japão x Croácia – 5.dez (seg), 12h

Marrocos x Espanha – 6.dez (ter), 12h

GRUPO G

O Brasil, com triunfos sobre Sérvia e Suíça, está nas oitavas de final. A Suíça, com três pontos, enfrenta a Sérvia, com um. Camarões, também com um, pega o Brasil. A definição da chave ocorre na sexta-feira (2).

Oitavas de final

1º do Grupo G x 2º do Grupo H – 5.dez (seg), 16h

1º do Grupo H x 2º do Grupo G – 6.dez (ter), 16h

GRUPO H

Portugal teve dificuldades, mas superou Gana e Uruguai e, independentemente do que ocorrer na rodada final, estará no mata-mata. Gana, Coreia do Sul e Uruguai brigam pela segunda vaga da chave, no caminho do Brasil.

Oitavas de final

1º do Grupo G x 2º do Grupo H – 5.dez (seg), 16h

1º do Grupo H x 2º do Grupo G – 6.dez (ter), 16h