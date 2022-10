Brasil conta com a experiência de Carol Gattaz para duelo com a Itália pela semifinal do Campeonato Mundial

A Seleção Brasileira enfrenta as italianas às 15h desta quinta-feira em Apeldoorn, na Holanda. O canal sportv 2 transmite ao vivo

Aos 41 anos, a central Carol Gattaz vai disputar a terceira semifinal de Campeonato Mundial. Depois de passar por essa fase nas edições de 2006 e 2010 quando acabou com a medalha de prata, a atacante, pela primeira vez, é titular da seleção brasileira na competição. Com atuações destacadas, ela tem sido uma das líderes da equipe do treinador José Roberto Guimarães. As brasileiras contam com a experiência de Gattaz para o duelo contra a Itália por um lugar na decisão, em Apeldoorn, na Holanda. O sportv 2 transmite ao vivo às 15h desta quinta-feira (13.10).

Brasil e Itália se enfrentaram na segunda fase do Campeonato Mundial. Na ocasião, as brasileiras levaram a melhor por 3 sets a 2. “Em alto nível todos os detalhes são decisivos. As duas equipes têm muitos dados uma sobre a outra. É semifinal de Mundial e os quatro melhores times seguem em busca do título. Vamos precisar dar o nosso melhor e qualquer erro pode fazer a diferença na hora da decisão”, diz Carol Gattaz.

“Agora é ter a cabeça no lugar. No jogo contra o Japão mostramos a força do nosso grupo, quando uma não está bem, temos outra jogadora no banco pronta para entrar em quadra. Já evoluímos nas últimas semanas e precisamos estar muito forte mentalmente para enfrentar os próximos desafios, afirma Carol Gattaz.

O treinador José Roberto Guimarães analisou a Itália e pediu consistência para o Brasil. “A Itália joga de uma forma diferente do Japão e tem como escape, a Egonu, que é uma das melhores atacantes do mundo. Temos que ter uma atenção muito grande com ela e com as outras jogadoras como a Catarina Bosetti que dá muito equilíbrio ao time no passe e nas ações ofensivas. As centrais tanto a Danesi, uma das melhores bloqueadoras do Mundial, e a Lubian, que tem um saque destruidor, estão muito bem. A Orro, levantadora, tem se comportado com uma distribuição muito boa. A De Gennaro vem sendo a melhor líbero da competição. Vamos precisar de uma regularidade de jogo para conseguir equilibrar a partida e lutar contra a Itália”, finaliza José Roberto Guimarães.

O Brasil disputa o Mundial feminino com as levantadoras Macris e Roberta, as opostas Kisy e Lorenne, as ponteiras Gabi, Rosamaria, Pri Daroit e Tainara, as centrais Carol, Carol Gattaz, Julia Kudiess e Lorena, as líberos Nyeme e Natinha.

Campeonato Mundial

1ª FASE

Grupo D – Arnhem, na Holanda

24.09 (SÁBADO) – Brasil 3 x 1 República Tcheca (25/20, 25/16, 22/25 e 25/18)

26.09 (SEGUNDA-FEIRA) – Brasil 3 x 0 Argentina (25/19, 25/13 e 25/21)

28.09 (QUARTA-FEIRA) – Brasil 3 x 0 Colômbia (25/14, 25/12 e 25/20)

30.09 (SEXTA-FEIRA) – Brasil 1 x 3 Japão (22/25, 19/25, 25/17 e 20/25)

01.10 (SÁBADO) – Brasil 3 x 1 China (23/25, 25/17, 25/22 e 25/22)



Grupo E – Roterdã, na Holanda

04.10 (TERÇA-FEIRA) – Brasil 3 x 2 Itália (25/20, 22/25, 22/25, 25/21 e 17/15)

06.10 (QUINTA-FEIRA) – Brasil 3 x 0 Porto Rico (25/11, 25/13 e 25/15)

07.10 (SEXTA-FEIRA) – Brasil 3 x 0 Holanda (25/19, 25/19 e 25/20)

08.10 (SÁBADO) – Brasil 3 x 1 Bélgica (26/28, 25/17, 25/11 e 25/16)

Quartas de final – Apeldoorn, na Holanda

11.10 (TERÇA-FEIRA) – Brasil 3 x 2 Japão (18/25, 18/25, 25/22, 27/25 e 15/13)

Semifinal – Apeldoorn, na Holanda

13.10 (QUINTA-FEIRA) – Brasil x Itália, às 15h (Horário de Brasília) – sportv 2