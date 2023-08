Brasil atropela Irã na primeira rodada da Copa do Mundo de Basquete

O time liderado por Gustavo de Conti agora enfrenta a Espanha na segunda (28), às 10h30, pelo grupo G. Com transmissão pela ESPN

O Brasil derrotou confortavelmente o Irã por 100 a 59 na primeira rodada da Copa do Mundo de basquete, disputada em conjunto nas Filipinas, na Indonésia e no Japão. A partida foi disputada na Indonesia Arena, em Jacarta, na manhã deste sábado (26).

O time liderado por Gustavo de Conti agora enfrenta a Espanha na segunda (28), às 10h30, pelo grupo G.

A equipe brasileira entrou em quadra já esperando um bom resultado, não apenas devido à diferença de qualidade para o time iraniano, mas também porque carrega confiança acumulada nos amistosos preparatórios, em que bateu a Austrália, bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021, na casa dos australianos. Venceu também Sudão do Sul e Venezuela. Perdeu para Sérvia e Itália em jogos parelhos e desembarcou na Indonésia disposta a surpreender.

A formação nacional iniciou a partida com Yago, Raul, Léo Meindl, Tim Soares e Caboclo. No terceiro período, porém, Raul, que somava oito pontos, escorregou em quadra, se chocou com um atleta iraniano e precisou ser removido de maca. Em seu lugar entrou Gui Santos.

Raul foi atendido pela equipe médica da seleção e, segundo a confederação brasileira, foi levado ao hospital para fazer mais exames. Não havia mais informações sobre a situação do jogador até a publicação deste texto.

Os brasileiros saíram à frente já no primeiro período, encerrado em 33 a 12. Na segunda parcial, somou mais 24 pontos ante 13 dos adversários. Depois da lesão de Raul, porém, o time, visivelmente abalado, perdeu intensidade. O Irã teve seu melhor momento na partida, acrescentando 21 pontos à conta, contra 25 do Brasil. No último período, os brasileiros fizeram mais 18 pontos, e os iranianos, 13.

Bruno Caboclo foi o melhor brasileiro em quadra, com 16 pontos, 7 rebotes e nenhuma assistência. Pelo Irã, o destaque foi Hamed Ehaddadi, que somou 10 pontos, 4 rebotes e 3 assistências.

O veterano Marcelinho Huertas, 40, chegou a cem assistências em partidas de Copa do Mundo. De acordo com a Fiba, Huertas é apenas o terceiro jogador a alcançar essa marca —atrás do espanhol Ricky Rubio (130) e o argentino Pablo Prigioni (106)—, desde 1994, quando os dados começaram a ser registrados.

Depois da Espanha, o Brasil pega a Costa do Marfim ainda na fase de grupos —essas duas seleções se enfrentam às 10h30 deste sábado. Se as previsões se confirmarem e o Brasil avançar ao lado dos espanhóis à próxima etapa, encara França e Canadá.

A Copa do Mundo dará vaga nos Jogos de Paris aos dois melhores países das Américas. Estão na competição Estados Unidos, Canadá, Venezuela, Porto Rico e República Dominicana. Os que não obtiverem classificação direta, a depender de sua posição no Mundial, ainda poderão tentar a sorte nos torneios pré-olímpicos do ano que vem.