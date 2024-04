Bragantino aproveita falhas do Vasco e vence a primeira no Brasileiro

ATIBAIA, SP (UOL-FOLHAPRESS)

Mesmo inferior na maior parte do jogo, o Red Bull Bragantino mostrou eficiência para vencer o Vasco por 2 a 1 no Estádio Nabi Abi Chedid, aproveitando uma falha do goleiro Léo Jardim e um erro do sistema defensivo cruzmaltino. O jogo foi válido pela 2ª rodada do Brasileiro.

O Bragantino abriu o placar no início do primeiro tempo, com Laquintana. O Vasco até empatou com Vegetti, mas o gol foi invalidado por impedimento.

Vegetti empatou para o Vasco no segundo tempo, mas Vitinho recolocou o Braga na frente. O atacante argentino também acertou uma bola na trave.

O Red Bull Bragantino tem o Corinthians pela frente. No próximo sábado (20), as equipes se enfrentam em Bragança Paulista, às 18h30 (de Brasília), pela 3ª rodada do Brasileiro.

O Vasco tem clássico contra o Fluminense na próxima rodada. O Cruzmaltino visita o rival tricolor também no próximo sábado (20), às 16h (de Brasília).

RED BULL BRAGANTINO

Lucão; Andrés Hurtado, Douglas Mendes, Luan Cândido e Guilherme; Gustavinho (Bruninho), Raul (Jadsom) e Juninho Capixaba (Vitinho); Nacho Laquintana, Mosquera (Eric Ramires) e Eduardo Sasha (T. Borbas). T.: Pedro Caixinha.

VASCO

Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor (Maicon), Léo e Lucas Piton; Galdames (Clayton), Sforza e Mateus Carvalho (Zé Gabriel); Rossi (Rayan), David (Adson) e Vegetti. T.: Ramón Díaz.

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Data e horário: 17 de abril de 2024 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva

Cartões amarelos: Mateus Carvalho (VAS)

Gols: Nacho Laquintana, aos 6 minutos do primeiro tempo; Vegetti, aos 18′, e Vitinho, aos 31 minutos do segundo tempo.