Bottas (Mercedes) vence primeiro GP de F1 da temporada na Áustria

PUBLICIDADE

O finlandês Valtteri Bottas (Mercedes) venceu o Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1, neste domingo com portões fechados, na abertura do Campeonato Mundial da categoria, após mais de três meses de suspensão devido à pandemia do coronavírus.

O monegasco Charles Leclerc (Ferrari) e o britânico Lando Norris (McLaren) completaram o pódio.

© Agence France-Presse