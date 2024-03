Botafogo vence Bragantino com recorde e larga na frente na pré-Libertadores

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) – O Botafogo contou com brilho de Júnior Santos, venceu o Bragantino por 2 a 1 no Nilton Santos e largou na frente no duelo brasileiro por uma vaga na fase de grupos da Libertadores.

Júnior Santos decidiu a partida, fazendo os dois gols -sendo um deles um golaço. Juninho Capixaba marcou para o Massa Bruta.

O camisa 11 se isolou como o maior goleador da história do Alvinegro carioca, com sete gols. Ele, que começou a partida empatado com Jairzinho, Dirceu e Rodrigo Pimpão, agora ostenta sozinho o status de artilheiro no torneio.

O duelo decisivo será disputado na próxima quarta-feira (13), também às 21h30 (de Brasília), no Nabi Abi Chedid.

Antes disso, as equipes voltam a campo no domingo (10), às 16h, por seus respectivos estaduais: o Botafogo visita o Sampaio Correa, pela semifinal da Taça Rio, enquanto o Bragantino encara o Guarani, pela última rodada do Paulista.

Júnior Santos fez os sete gols do Botafogo na Libertadores neste ano. Ele quebrou o recorde em apenas três partidas disputadas.