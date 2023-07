Botafogo goleia Coritiba e vence a primeira sob comando de Bruno Lage

A equipe alvinegra volta a campo pela Sul-Americana contra o Guarani na próxima segunda-feira

MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS)

O Botafogo fez 4 a 1 no Coritiba e garantiu ao técnico Bruno Lage a primeira vitória no comando da equipe neste domingo (30), pela 17ª rodada do Brasileirão. Gustavo Sauer e Tiquinho Soares marcaram para o Glorioso. Bruno Gomes descontou para o Coxa.

O Botafogo chega a 43 pontos e abre 12 de vantagem para o segundo colocado, o Flamengo. O Coelho permanece no Z4, com 14 pontos.

Lage foi anunciado pelo Botafogo no dia 9 de julho. Suas duas primeiras partidas, contra Patronato e Santos, terminaram empatadas por 1 a 1 e 2 a 2 respectivamente.

A equipe alvinegra volta a campo pela Sul-Americana contra o Guarani na próxima segunda-feira. No próximo domingo o Coxa encara o Red Bull Bragantino, pelo Brasileirão.

Como foi o jogo

Mesmo com alguns sustos, o Botafogo teve o controle da posse de bola, tentou ditar o ritmo do jogo diante de um Coritiba fechado e focado no contra-ataque. As principais jogadas alvinegras saem pelo lado esquerdo, com Victor Sá.

O Coxa marcou forte, mas sem deixar de atacar durante as recuperações de bola, acelerando a transição, principalmente com cruzamentos longos em busca de Diogo Oliveira ou Robson.

O início da segunda etapa foi reflexo da primeira, com o Botafogo atacando e conseguindo marcar nos primeiros minutos, mas com o Coxa, já sem ímpeto, se fechando para evitar uma goleada ainda maior.

As entradas de Júnior Santos e Janderson no segundo tempo deram mais folego ao Botafogo que, embora não tenha conseguido ampliar, proporcionou perigo à zona defensiva inimiga e gritos de olê da torcida com as trocas de passes.

Recorde de público

43.071 torcedores compareceram ao Nilton Santos e bateram o recorde de público no estádio em 2023. A marca anterior era de 38.798 alcançada na vitória por 2 a 0 diante do Vasco, na 13ª rodada do Brasileirão.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 4 x 1 CORITIBA

Competição: 17ª rodada da Série A do Brasileirão

Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro

Data e horário: 30 de julho de 2023, às 16h

Árbitro: João Vitor Gobi

Auxiliares: Fabrini Bevilaqua Costa e Marcelo Carvalho Van Gasse

Quarto árbitro: Bruno Mota Correia

Cartões amarelos: Natanael, Robson, Matheus Bianqui (CFC); Eduardo (BOT)

Cartões vermelhos: Não teve

Gol: Gustavo Sauer (BOT), aos 3 minutos e aos 47 minutos do primeiro; Bruno Gomes (CFC), aos 8 minutos do primeiro tempo; Tiquinho Soares (BOT), aos 35 minutos do primeiro tempo e aos 5 minutos do segundo tempo.

BOTAFOGO

Lucas Perri, Di Placido, Philipe Sampaio, Víctor Cuesta, Marçal, Marlon Freitas, Tchê Tchê (Danilo Barbosa), Eduardo (Lucas Fernandes), Gustavo Sauer (Matías Segovia), Tiquinho Soares (Janderson) e Victor Sá (Júnior Santos). Técnico: Bruno Lage

CORITIBA

Gabriel, Natanael (Diogo Batista), Kuscevic, Henrique, Jamerson, Andrey, Bruno Gomes (Lucas Barbosa), Matheus Bianqui, Marcelino Moreno, Robson e Diogo Oliveira. Técnico: Thiago Kosloski.