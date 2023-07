Botafogo faz dois em 3 minutos, empata com Santos e abre 11 pontos na ponta

O Botafogo vê a série de seis vitórias seguidas ser quebrada com seu primeiro empate no Brasileiro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

Santos e Botafogo empataram por 2 a 2 neste domingo (23), na Vila Belmiro, pela 16ª rodada do Brasileiro.

Marcos Leonardo abriu o placar após linda jogada aos 23 minutos da etapa inicial.

O atacante marcou o segundo já aos 35 minutos do segundo tempo, quando o jogo parecia estar decidido.

Contudo, o time carioca reagiu e marcou dois gols em três minutos: Tiquinho fez aos 38 e Adryelson aos 41.

A igualdade devolve o Santos ao 14º lugar, com 19 pontos.

O Botafogo vê a série de seis vitórias seguidas ser quebrada com seu primeiro empate no Brasileiro. Mesmo assim, a equipe está disparada na liderança, com 40 pontos, 11 a mais que o Grêmio, segundo colocado.

COMO FOI O JOGO

O Botafogo controlou o começo do jogo e teve a posse de bola no campo ofensivo, porém não converteu em oportunidades de gol. O Santos apostou nos lançamentos em velocidade para conseguir abrir o placar com Marcos Leonardo. A vantagem pouco alterou o cenário do jogo no primeiro tempo.

Segovinha entrou no intervalo e deu um novo ritmo para os visitantes, que passaram a criar mais e tiveram duas chances nos primeiros dez minutos. O Santos conseguiu esfriar e equilibrar a partida e ainda marcou o segundo gol com Marcos Leonardo, aos 35 minutos.

Em uma recuperação incrível, os cariocas conseguiram buscar o empate. Tiquinho marcou o primeiro aos 38 minutos e Adryelson, de cabeça, igualou aos 41. Os visitantes ainda tiveram duas chances para conquistar a virada nos acréscimos.

Sem compromissos no meio da semana, os dois clubes voltam a campo pela 17ª rodada. O Santos visita o Fluminense no sábado (29), às 16h, no Maracanã, enquanto o Botafogo recebe o Coritiba um dia depois, no domingo (30), também às 16h, no Engenhão.

SANTOS

João Paulo (Vladimir); João Lucas (Alex), Joaquim, Messias e Dodô (Gabriel Inocêncio); Rodrigo Fernández, Dodi, Jean Lucas (Luan Dias) e Lucas Lima; Mendoza e Marcos Leonardo (Deivid Washington). Técnico: Paulo Turra.

BOTAFOGO

Lucas Perri; Di Plácido (Lucas Fernandes), Adryelson, Philipe Sampaio e Marçal; Danilo Barbosa (Janderson), Marlon Freitas e Tchê Tchê (Carlos Alberto); Júnior Santos (Segovinha), Luis Henrique (Victor Sá), Tiquinho Soares. Técnico: Bruno Lage.

Estádio: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (Fifa/SC)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (Fifa/MG) e Alex dos Santos (SC)

VAR: Rodolpho Toski Marques (Fifa/PR)

Cartões amarelos: João Lucas, Jean Lucas e Alex (SAN); Adryelson, Marça e Segovia (BOT)

Gols: Marcos Leonardo (SAN), aos 23’/1ºT; Marcos Leonardo (SAN), aos 35′, Tiquinho Soares (BOT), aos 38′, e Adryelson (BOT), aos 41’/2ºT