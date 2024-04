Botafogo estreia na fase de grupos da Libertadores com derrota em casa para o Junior

O Botafogo decepcionou ao perder por 3 a 1 para o Junior Barranquilla, da Colômbia, nesta quarta-feira (3) em sua estreia na fase de grupos da Copa Libertadores-2024, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

O campeão colombiano garantiu os três pontos no primeiro tempo com uma dobradinha do experiente atacante Carlos Bacca de 37 anos (aos 13 minutos, de pênalti, e aos 41) e um gol do ponta Gabriel Fuentes (28′). Os cariocas descontaram pouco antes do intervalo com Hugo (43′).

Com esse resultado, o Junior Barranquilla assume a liderança do Grupo D, com três pontos, os mesmos do peruano Universitario, que derrotou a LDU por 2 a 1 na terça-feira, em Lima.

© Agence France-Presse