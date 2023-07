Botafogo empata com Patronato (1-1) mas vai às oitavas da Sul-Americana

‘El Patrón’, da segunda divisão argentina, empatou com um gol do meia Damián Arce (67′), mas a reação foi insuficiente

O Botafogo se classificou para as oitavas de final da Copa Sul-Americana ao empatar em 1 a 1 com o argentino Patronato nesta quarta-feira (19), no Rio de Janeiro.

Na estreia do técnico português Bruno Lage, substituto do compatriota Luís Castro, agora no saudita Al Nassr de Cristiano Ronaldo, o time carioca saiu na frente no Estádio Nilton Santos com um gol do lateral Luis Henrique logo aos 3 minutos.

‘El Patrón’, da segunda divisão argentina, empatou com um gol do meia Damián Arce (67′), mas a reação foi insuficiente para igualar o confronto, depois da derrota sofrida por 2 a 0 na semana passada, no jogo de ida.

Nas duas partidas o Botafogo entrou em campo com times mistos.

Bruno Lage, ex-técnico de Benfica e do inglês Wolverhampton, teve uma estreia tranquila comandando um time em que poucos apostavam no início do ano e que disputou esta repescagem ao terminar em segundo lugar no Grupo A da Sul-Americana.

O Botafogo, atual líder isolado do Campeonato Brasileiro, vai lutar pela vaga nas quartas de final do torneio continental em agosto contra o Guarani, do Paraguai, que se classificou diretamente para as oitavas de final como líder do Grupo B.

— Ficha técnica:

Local: Estádio Nilton Santos (Rio de Janeiro)

Árbitro: Kevin Ortega (PER)

Gols:

Botafogo: Henrique (3′)

Patronato: Arce (67′)

Cartões amarelos:

Botafogo: Janderson (44′), Philipe Sampaio (54′), Hugo (74′), Di Plácido (88′)

Patronato: Pereyra (25′), Arce (71′)

Escalações:

Botafogo: Gatito Fernández – Di Plácido, Philipe Sampaio, Víctor Cuesta (cap.), Hugo – Matías Segovia (Junior Santos 47′), Danilo, Gustavo Sauer (Breno Silva 72′), Tchê Tchê (Lucas Fernandes 59′), Luis Henrique (Diego Hernández 59′) – Janderson (Carlos Alberto 72′). Técnico: Bruno Lage.

Patronato: Matías Budiño – Joel Ghirardello, Nicolás Domingo (cap.), Sergio Ojeda – Gastón Novero (Tomás Cáceres 46′), Jorge Valdez Chamorro, Fabio Vázquez, Facundo Cobos (Juan Barinaga 86′) – Valentín Pereyra (Damián Arce 58′), Enzo Díaz (Alexander Sosa 86′), Kevin González (Nazareno Solís 58′). Técnico: Rodolfo de Paoli.

