Botafogo e Vasco iniciam disputa por vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil

Menos de uma semana depois de se enfrentarem pelo Campeonato Brasileiro, Botafogo e Vasco voltam a se encontrar na noite desta quinta-feira, a partir das 19 horas, no Engenhão. O jogo dessa vez é válido pela quarta fase da Copa do Brasil.

A partida de volta entre os dois times está marcada para a próxima quarta-feira, às 21h30, em São Januário. O gol fora de casa não vale como critério de desempate e quem passar para as oitavas de final embolsa mais R$ 2,6 milhões de premiação.

O chamado Clássico da Amizade já foi realizado 332 vezes, sendo 143 vitórias do Vasco contra 91 do Botafogo, além de 98 empates. A última vez que se encontraram foi no domingo passado, quando o time cruzmaltino ganhou por 3 a 2, pela décima rodada do Brasileirão.

Sem ganhar há cinco jogos – três empates e duas derrotas -, o Botafogo tenta deixar de lado a má campanha realizada no Brasileirão, onde está na zona de rebaixamento. Além disso, uma vitória aliviaria a pressão dos torcedores, que foram protestar na última terça-feira contra os jogadores.

A principal novidade no time titular do Botafogo será o retorno do marfinense Kalou, que atuou por apenas 45 minutos no clássico do último final de semana porque havia acabado de retornar de uma viagem para a França. Os atacantes Luis Henrique e Pedro Raul seguem de fora por contusão.

Muito mais tranquilo que o seu rival, tanto que está na quarta colocação do Brasileirão, com um jogo a menos que o líder Internacional, o Vasco espera dar seguimento ao bom momento vivido desde que Ramon Menezes assumiu o comando técnico.

Tudo indica que o treinador vai realizar apenas uma mudança em relação ao time que venceu o clássico do último domingo. O zagueiro Ricardo Graça não se recuperou de uma problema na coxa direita e vai dar lugar para Miranda.

Ainda nesta quinta-feira, Juventude e CRB se enfrentam às 16 horas, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. A partida de volta será na próxima terça, no Rei Pelé, em Maceió. Os times se enfrentaram há pouco mais de um mês, pela Série B do Brasileiro, e os gaúchos levaram a melhor por 2 a 1, em casa.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo