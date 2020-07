Botafogo e Fluminense fecham dois amistosos na preparação para o Brasileiro

PUBLICIDADE

Rio de Janeiro, RJ

Botafogo e Fluminense fecharam a realização de dois amistosos para a preparação para o Campeonato Brasileiro, que tem início previsto para 9 de agosto. As partidas vão acontecer nos dois próximos sábados -dia 25 de julho e 1ª de agosto- e serão batizadas de Taça Gerson e Taça Didi, jogadores que marcaram época nos dois clubes.

A Ferj (Federação de Futebol do Rio de Janeiro) autorizou, na manhã desta terça-feira (21), a realização dos jogos. A informação foi publicada, primeiramente, pelo site GloboEsporte.com e confirmada pela reportagem.

Os dois compromissos vão acontecer no Nilton Santos, com início às 17h, e vão contar também com duelos entre os times Sub-23 do Botafogo e do Fluminense, que serão realizados às 15h.

As diretorias de ambos clubes se aproximaram durante a pandemia do novo coronavírus por se mostrarem contrárias à forma que o retorno do futebol vinha sendo conduzido.

Os clubes, inclusive, travaram um embate com a Ferj. Na semifinal da Taça Rio, quando os dois times se enfrentaram, houve um protesto conjunto antes de a bola rolar.

