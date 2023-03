Bom desempenho do ataque do Capital garante noite especial a crianças de projeto social

Projeto do @melhordocandango em parceria com o Burger King distribui chuteiras novas para instituição indicada pelo Tricolor

Com um gol, duas assistências e cinco finalizações na vitória do Capital por 3 x 1 sobre o Brasília, pela sétima rodada do Candangão, o atacante Manoel foi eleito o Craque BK da Rodada ao somar 8,81 pontos de desempenho na partida. Além da vitória, o jogador garantiu, na noite desta quinta-feira (16), a alegria de 15 crianças de 9 a 15 anos do projeto social Centro de Formação de Atletas Capital, onde quase mil futuros atletas treinam gratuitamente.

A iniciativa é uma promoção do portal de análises esportivas @melhordocandango, no Instagram, em parceria com a rede de fast food Burger King. O número de crianças selecionadas leva em consideração a quantidade total de gols daquela rodada. Além de um lanche completo com direito a sobremesa, os pequenos ganham chuteiras novas para seguirem firmes em busca de seu sonho de serem jogadores de futebol.

A criançada embarcou na Nave, como é conhecido o ônibus oficial das equipes profissionais do Capital, e saiu do Paranoá rumo à franquia da lanchonete na Quadra 201 da Asa Norte. Além da refeição e do material de treino, conheceram de perto como funciona a cozinha do local e tiveram palestras motivacionais com analistas esportivos e com o atacante Leozynho. Artilheiro do Capital no Candangão com 3 gols, o jogador é uma das crias do Tricolor, que se destacou e conseguiu se firmar na equipe principal do time.

Fotos: Divulgação/CapitalCF

“Eu tive uma infância difícil, mas hoje eu vivo do meu sonho. Eu me torneio um profissional do futebol”, destacou o jovem atleta em seu discurso para as crianças. “Dedicação é fundamental, empenho, foco, responsabilidade e, principalmente, acredita em si mesmo. Acreditar que você é capaz”, complementa o velocista.

De acordo com o jornalista e analista Filipe Calmon, um dos idealizadores da iniciativa pioneira, a ação tem o objetivo de promover o Candangão também fora de campo. “O DF tem muitos talentos como Endrick, Reinier, Robert Renan e, mais recentemente, Ângelo. Muitos desses craques começaram como essas crianças, em projetos sociais que acreditam nelas”, aponta o especialista e continua: “Nós também acreditamos e, por isso, estamos com esse trabalho que, além de presentear crianças, fomenta sonhos”, resume.

Supervisora da unidade do Burger King onde ocorreu o evento, Barbara de Lacerda frisou que a empresa fez questão de apoiar a iniciativa, pois acredita que ações como essa podem mudar o futuro das pessoas. “Conversando com algumas dessas crianças escutei relatos como ‘minha mãe não tinha dinheiro para comprar uma chuteira pra mim’, ‘nunca tive uma chuteira’, ‘já tive de treinar descalço, pois não tinha o que calçar’. Quando você faz parte de algo que muda histórias de vida, quer dizer que você está no caminho certo e fazendo a coisa certa”, pontua.

Com base em análises elaboradas em cálculos e métricas estatísticas, a página elabora dados minuciosos dos jogos, times e jogadores do Candangão 2023. Lançado nesta edição do torneio local, o portal faz levantamentos de todas as partidas da competição, avaliando matematicamente cada atleta. “Não é algo subjetivo como ocorre em programas esportivos. São notas dadas levando-se em conta cada ação do cidadão dentro de campo, de uma casquinha de cabeça a um chute no ângulo, a gente avalia”, explica Filipe Calmon.