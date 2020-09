Boca Juniors suspende treinos por 72 horas após surto de Covid-19 no elenco

PUBLICIDADE

São Paulo, SP

O Boca Junior anunciou nesta segunda-feira (31) a suspensão de atividades do time principal por 72 horas após testes terem diagnosticado a presença do novo coronavírus em 19 profissionais -entre eles, 14 jogadores.

Segundo o jornal esportivo Olé, os testes também apontaram a doença em profissionais da comissão técnica, empregados do clube e do alojamento do Boca. Após os três dias de pausa, novos testes serão realizados.

O elenco principal do Boca vem sendo avaliado duas vezes por semana desde a volta aos treinos, em agosto. Em nota oficial, o clube informou que “todos apresentaram PCR negativo” nos dias 18, 21 e 26 de agosto, e que “os testes rápidos enviados pela AFA também tiveram resultados negativos” em 24 de agosto.

No dia 28, porém, “sintomas compatíveis com a Covid-19” foram detectados na delegação. No sábado (29), novos testes foram realizados, apresentando os primeiros diagnósticos positivos.

Os testes foram repetidos no domingo (30) em todos os membros da delegação -e, de acordo com o clube, mostraram “o surgimento de um surto de contágio”. Apenas um jogador apresentou um quadro sintomático.

Diante do surto, o Boca isolou os jogadores. “O estado de saúde é excelente em todos os casos”, informou o comunicado da equipe, que aguarda para retornar às atividades.

“Por estes motivos, e para maximizar as medidas de segurança sanitária, toda a delegação foi isolada, sendo os treinamentos suspensos por 72 horas, após as quais serão efetuados novos testes de PCR”, encerrou a nota do Boca.

As informações são da FolhaPress