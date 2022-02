Bicampeão olímpico de hipismo é suspenso por agredir cavalo

No vídeo Todd aparece batendo com um galho no animal, forçando-o a entrar na água para a realização de um salto

Bicampeão olímpico de hipismo, o neozelandês Mark Todd, 65, foi suspenso pela Autoridade Britânica de Cavalos de Corrida após ter sido filmado agredindo um cavalo durante uma sessão de treino. Ele hoje trabalha como instrutor.

No vídeo, que circulou nas redes sociais no último fim de semana, Todd aparece batendo com um galho no animal, forçando-o a entrar na água para a realização de um salto.

Medalhista de ouro em Los Angeles-1984 e Seul-1988 no individual e dono de três bronzes (dois por equipes e um individual), o neozelandês está impedido provisoriamente de correr com cavalos tanto na Grã-Bretanha como internacionalmente até que as investigações sejam concluídas.

“O treinador admitiu que o indivíduo envolvido no vídeo era ele, pediu desculpas por suas ações e concordou com a imposição de uma suspensão provisória. A BHA (sigla em inglês da Autoridade Britânica de Cavalos de Corrida) fornecerá mais atualizações conforme necessário no devido tempo, embora não possa comentar os detalhes da investigação em si até que ela seja concluída”, declarou a entidade.

Todd, que ganhou da coroa britânica o título de Sir por suas conquistas no esporte, desculpou-se publicamente.

“Peço sinceras desculpas ao cavalo e a todos os envolvidos por minhas ações neste vídeo”, afirmou o cavaleiro.

“Uma das principais coisas que prego é estabelecer um respeito mútuo entre cavalo e cavaleiro, e que paciência e gentileza são a melhor maneira de obter resultados. Acredito que este é um dos principais atributos, juntamente com uma grande empatia com os animais, que me permitiu ter uma longa e bem-sucedida carreira no hipismo. Estou muito decepcionado comigo mesmo por não ter aderido a isso neste caso.”