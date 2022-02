Homem racha a cabeça em luta de MMA amador

O atleta recebeu 17 pontos na cabeça. Nas redes sociais, por sua vez, Boone escreveu que o cage era “defeituoso” e que a inspeção do espaço foi “imprópria”

Um lutador sofreu um grande corte durante uma luta de MMA amador, nos Estados Unidos. O norte-americano Hunter Boone se chocou com a grade do octógono e abriu um enorme corte na cabeça no último sábado (12).

Em entrevista ao site MMA Junkie, Hunter afirmou que está bem, mas que ainda não processou direito tudo o que aconteceu. O atleta recebeu 17 pontos na cabeça. Nas redes sociais, por sua vez, Boone escreveu que o cage era “defeituoso” e que a inspeção do espaço foi “imprópria” – o que poderia ter causado o corte.

Assim como a vítima, o companheiro de equipe Jesse Dalton criticou as condições do local da luta. “Ele assina o contrato, treina, bate o peso, vai lutar e é derrubado nos primeiros segundos, atingido por um suporte de metal exposto no cage e sofre uma lesão que vai mudá-lo para sempre… e a organização age como se não fosse problema deles e anuncia vitória do oponente?”, reclamou.

Em nota, o evento Martial Combat League, responsável pela luta, eximiu-se de qualquer responsabilidade pela lesão do lutador. “Montamos nosso cage da mesma forma que em todos os nossos eventos anteriores. A comissão reguladora inspecionou o local antes do evento e nenhum problema foi trazido à nossa atenção. Ainda não está claro de por que esta lesão aconteceu. Depois do incidente, o cage foi totalmente inspecionado pela comissão reguladora e aprovado para continuar o evento”, informa um trecho do comunicado.