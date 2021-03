Benzema ficou afastado dos treinos por duas semanas, mas não perdeu o posto de artilheiro do time

Karim Benzema se recuperou de uma lesão no tornozelo e foi confirmado pelo técnico Zinedine Zidane entre os titulares do Real Madrid no clássico contra o Atlético, marcado para este domingo, pela 26ª rodada do Campeonato Espanhol. O duelo é decisivo na disputa pela liderança da competição.

“Karim vai estar conosco. É um jogador importante para nós, não só pelos gols. Sabemos que é importante no nosso sistema de jogo, sobretudo quando temos a bola”, salientou Zidane, em entrevista coletiva prévia à partida.

O atacante francês recebeu elogios do treinador. Ele ficou afastado dos gramados por duas semanas, mas não perdeu o posto de artilheiro do time madrilenho na liga espanhola, com 12 gols. Na temporada, Benzema balançou as redes 17 vezes em 28 partidas

Zidane falou muito a partida deste domingo, que será disputada no Wanda Metropolitano, casa do rival. Para ele, nem o líder Atlético é favorito e nem a sua equipe, que não é derrotada no clássico há cinco anos. O técnico tratou o duelo como uma final

“Nenhum dos dois é favorito em um clássico. É um bom jogo para jogar e é o que vamos tentar fazer. Uma grande partida de futebol que todos os fãs querem ver”, limitou-se a dizer. “Há três pontos em jogo. É uma final. Mas aconteça o que acontecer, vamos estar vivos na La Liga. Estamos concentrados em fazer um bom jogo e nada mais. Isso é o mais importante”, completou o comandante.

O Atlético de Madrid lidera a competição com 58 pontos, cinco a mais que o Real, terceiro colocado. Entre eles está o Barcelona, que também soma 53 pontos, mas aparece à frente do arquirrival por ter saldo de gols superior.

Estadão conteúdo