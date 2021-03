O meio-campista cumpriu dez dias de afastamento por causa da covid-19 e já treinou nesta manhã de sexta-feira

O volante Patrick de Paula treinou, nesta sexta-feira, e é mais uma opção para o técnico Abel Ferreira formar o time de Palmeiras para o segundo e decisivo jogo da Copa do Brasil, domingo, às 18 horas, no Allianz Parque, diante do Grêmio.

O meio-campista cumpriu dez dias de afastamento por causa da covid-19 e já treinou nesta manhã de sexta-feira. Patrick estava formando a dupla de volantes com Felipe Melo, mas agora terá de disputar a vaga no setor com Zé Rafael. Uma nova atividade está prevista para este sábado, véspera da decisão.

Na zaga, Alan Empereur e Kuscevic brigam pela vaga deixada por Luan, expulso em Porto Alegre. Alan está em melhor ritmo e é o favorito para entrar em campo. Caso ele seja o escolhido, Gustavo Gómez terá de atuar pela direita do setor defensivo.

Recuperado completamente da mialgia no quadril, Kuscevic participou do treinamento normalmente e é outra alternativa para o treinador português.

Palmeiras joga pelo empate para ficar com o título da Copa do Brasil por ter vencido o Grêmio no primeiro duelo, domingo passado, em Porto Alegre, por 1 a 0, gol de cabeça do zagueiro paraguaio Gustavo Gómez.

Uma provável escalação do Palmeiras para iniciar a decisão: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Alan Empereur e Matías Viña; Felipe Melo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Wesley, Rony e Luiz Adriano.

