Benzema é diagnosticado com lesões sem maior gravidade, mas desfalca Real Madrid

Além dos jogos pelo clube merengue, ele pode ser cortado dos compromissos da França na Data Fifa deste mês, a última antes da Copa do Mundo

A substituição de Benzema após apenas 30 minutos de jogo contra o Celtic preocupou os torcedores do Real Madrid, mas as notícias sobre a situação física do astro francês não são tão ruins. Após passar por exames na manhã desta quarta-feira, ele foi diagnosticado com problemas sem maior gravidade na coxa direita: uma lesão no músculo semitendinoso e uma sobrecarga no quadríceps.

Como havia o receio de que a condição pudesse ser mais crítica, há um certo alívio com o resultado. De qualquer forma, o atacante de 34 anos precisará de um tempo para se recuperar, o que vai depender de sua evolução durante o tratamento. No boletim médico, o Real não especificou o período de recuperação. A projeção, segundo a imprensa espanhola, é de cerca de três semanas sem ir a campo pelo atual campeão da Liga dos Campeões.

Enquanto se recupera, Benzema pode perder jogos importantes do calendário. O próximo jogo do Real Madrid é contra o Mallorca, pelo Campeonato Espanhol. Depois, terá pela frente o RB Leipzig, na segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, antes de um dérbi com o Atlético de Madrid no Metropolitano pela liga nacional.

Embora não seja tão grave, a situação é frustrante para o jogador, pois, além dos jogos pelo clube merengue, ele pode ser cortado dos compromissos da França na Data Fifa deste mês, a última antes da Copa do Mundo do Catar. Nos dias 22 e 25, a seleção francesa realiza amistosos contra Áustria e Austrália, respectivamente.

Estadão Conteúdo