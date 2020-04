Bayern revela que Philippe Coutinho foi submetido a cirurgia no tornozelo

PUBLICIDADE 

O Bayern de Munique anunciou nesta sexta-feira que o meia brasileiro Philippe Coutinho, emprestado pelo Barcelona, foi submetido a uma operação no tornozelo direito e vai iniciar a recuperação daqui duas semanas. Em um comunicado oficial, o clube alemão disse que a cirurgia foi um sucesso e pequenos fragmentos foram retirados na região machucada do jogador.

“O Philippe Coutinho foi hoje (sexta-feira) operado no tornozelo direito. A operação foi bem sucedida e o jogador vai iniciar a sua recuperação daqui cerca de duas semanas”, escreveu o clube de Munique no seu site oficial.

O brasileiro ainda não sabe se ficará no Bayern de Munique. Com valor de compra fixado em 120 milhões de euros (cerca de R$ 706 milhões), o clube alemão ainda estuda se irá adquirir o meia em definitivo. Nos últimos dias, um novo empréstimo – desta vez ao Chelsea – tem sido fortemente especulado. Na atual temporada, Philippe Coutinho soma 32 jogos, nove gols e oito assistências.

Três dias depois do francês Coretin Tolisso ter sido operado no tornozelo esquerdo, o Bayern de Munique fica, assim, privado de mais um meia em um momento em que o futebol na Alemanha, suspenso devido à pandemia do novo coronavírus, tal como outras ligas nacionais em quase todo o mundo, se prepara para regressar em 9 de maio, caso as autoridades do país autorizem.

No dia 16 de março, a Federação Alemã de Futebol (DFB, na sigla em alemão) decidiu suspender os campeonatos até 2 de abril e, já no final do mês passado, estendeu a paralisação até a próxima quinta-feira devido à crise sanitária existente em todo o mundo

Na primeira semana de abril, alguns clubes recomeçaram os treinos, ainda que de forma condicionada e em pequenos grupos. Entre eles estão o Bayern Munique, Eintracht Frankfurt, Wolfsburg, RB Leipzig e Borussia Dortmund.

Após cumpridas 25 das 34 rodadas programadas, o Campeonato Alemão é liderado pelo Bayern de Munique, que soma 55 pontos, quatro a mais que o Borussia Dortmund e cinco à frente do RB Leipzig.

Estadão Conteúdo