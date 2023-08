Bahia goleia Bragantino na Fonte Nova e se mantém fora do Z-4

O triunfo mantém o Bahia na mesma posição. O Tricolor segue em 16° lugar na tabela do Brasileirão, empatado em 21 pontos com o Santos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

Em jogo agitado, o Bahia goleou o Red Bull Bragantino por 4 a 0 na Arena Fonte Nova, neste domingo (20), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os gols do jogo foram marcados por Rezende e Vitor Hugo, no primeiro tempo, e por Vinicius Mingotti e Cauly, no segundo.

O meia Lucas Evangelista, do Bragantino, não esteve em campo neste domingo. A mãe do jogador faleceu na noite do último sábado (19) e ele foi liberado da partida pelo Massa Bruta.

Bahia mantém tabu sobre o Bragantino como mandante. Contando com o jogo de hoje, são treze jogos disputados entre as equipes em Salvador, com sete vitórias do Esquadrão de Aço e seis empates.

O triunfo mantém o Bahia na mesma posição. O Tricolor segue em 16° lugar na tabela do Brasileirão, empatado em 21 pontos com o Santos. O Esquadrão de Aço fica à frente pelo saldo de gols.

Bragantino cai uma posição. Com a derrota, o Massa Bruta caiu da quinta para a sexta colocação na tabela. O Braga tem 32 pontos conquistados e ainda pode ser ultrapassado pelo Athletico-PR, que ainda enfrenta o Goiás na rodada.

Ambos os times só voltam a campo daqui a uma semana. O Bahia visita o líder Botafogo, no Nilton Santos, enquanto o Bragantino recebe o Cuiabá, 9° colocado, no estádio Nabi Abi Chedid. Os jogos acontecem no domingo, 27 de agosto.

Como foi o jogo

O primeiro tempo disputado por Bahia e Bragantino na Fonte Nova foi repleto de chances para ambos os lados. Com campo aberto e apostando na velocidade de seus jogadores, os times empilharam chances. O Massa Bruta, porém, acabou esbarrando em grandes defesas de Marcos Felipe.

O Tricolor marcou duas vezes no primeiro tempo em duas cobranças de escanteio feitas por Cauly. Na primeira, a bola sobrou para Rezende, dentro da área, marcar, e na segunda, Vitor Hugo apareceu livre para cabecear e ampliar o marcador.

O Tricolor seguiu se destacando na partida e não se intimidou com as substituições feitas pelo técnico Pedro Caixinha no intervalo. Vinicius Mingotti e Cauly balançaram as redes, sacramentando a goleada e o triunfo na Fonte Nova.

Gols e lances importantes

1×0 – O Bahia largo na frente com oito minutos de jogo. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou no meio da área nos pés de Rezende. O volante bateu da maneira que veio e guardou no canto esquerdo do goleiro Cleiton.

Salva, Marcos Felipe! – Sorriso cobrou falta com categoria aos 14 minutos. A bola foi em direção ao ângulo, mas Marcos Felipe voou e espalmou para fora.

Quase o segundo – Aos 18 minutos do 1° tempo, o Bahia marcou pressão na saída de bola, roubou e a bola ficou com Cauly, que deu passe com categoria para Thaciano, de frente para o gol, chutar para fora.

Marcos Felipe, de novo! – Thiago Borbas bateu forte em direção ao gol dentro da área, mas o goleiro Tricolor, ligado fez mais uma grande defesa, impedindo o empate do Massa Bruta aos 19 minutos de jogo.

Mais Bragantino – Outra vez Borbas e outra vez Marcos Felipe. O atacante recebeu passe na entrada da área após pressão na saída de bola do Bahia e finalizou no meio do gol, esbarrando novamente no paredão do Bahia. O lance aconteceu nos 27 minutos da primeira etapa.

2×0 – Vitor Hugo ampliou o placar para o Bahia aos 37′ do 1° tempo. Mais uma vez em lance de bola parada, Cauly cobrou escanteio e o zagueiro subiu, livre de marcação, testando a bola para o fundo da rede.

Gol anulado! – Vinicius Mingotti recebeu passe na linha intermediária, disparou em velocidade e bateu para o gol, vencendo o goleiro Cleiton, do Bragantino. O gol, porém, acabou anulado pela assistente por impedimento de Mingotti no início da jogada.

Isolou – De frente para a área, o lateral-direito Gilberto ajeitou a bola e arriscou o chute. Ele acabou pegando muito mal na bola e mandou ela muito longe do gol, com 12 minutos do 2° tempo.

3×0 – Vinicius Mingotti aumentou o placar nos 14′ do 2° tempo. Ademir recebeu passe primoroso de Cauly no meio de campo, arrancou, venceu a disputa com Luan Cândido e tocou para Mingotti, livre, bater de primeira e fazer o terceiro do Bahia no jogo.

Explode na trave! – Gilberto deu passe excelente para Thaciano, que invadiu a área e, aos 23′ do 2° tempo, chutou muito forte, carimbando a trave direita do gol defendido por Cleiton.

Perdeu! – Aos 29′, Sorriso cruzou pelo lado direito encontrando Matheus Gonçalves dentro da área. O meia bateu de primeira, mas a bola foi por cima do gol.

4×0 – Aos 38 minutos do segundo tempo, Cauly recebeu bom cruzamento de Gilberto do lado direito e fez o quarto gol do Bahia na partida, sacramentando a goleada.

FICHA TÉCNICA

BAHIA 4 x 0 BRAGANTINO

Data: 20/08/2023 (domingo)

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Horário: 16h00 (de Brasília)

Árbitro: Arthur Gomes Rabelo (ES)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (Fifa-RJ) e Márcia Bezerra Lopes Caetano (RO)

VAR: Rodolpho Toski Marques (Fifa-PR)

Cartões amarelos: Kanu, Aderlan, Luan Patrick, Andrés Hurtado, Jadsom Silva, Rezende, Matheus Gonçalves

Cartões vermelhos: Nenhum

Gols: Rezende (BAH), aos 08 min do 1° tempo; Vitor Hugo (BAH), aos 37 min do 1° tempo; Vinicius Mingotti (BAH), aos 14 min do 2° tempo; Cauly (BAH), aos 38 min do 2° tempo;

BAHIA

Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, Vitor Hugo e Camilo Cándido (Matheus Bahia); Rezende (Acevedo), Thaciano e Cauly; Ademir (Everaldo), Vinicius Mingotti (Vitor Jacaré) e Rafael Ratão (Yago Felipe). Técnico: Renato Paiva.

BRAGANTINO

Cleiton; Aderlan (Andrés Hurtado), Léo Ortiz (Lucas Rafael), Luan Patrick e Luan Cândido; Matheus Fernandes, Jadsom Silva (Matheus Gonçalves) e Gustavinho; Bruninho (Vitinho), Sorriso e Thiago Borbas (Alerrandro). Técnico: Pedro Caixinha.