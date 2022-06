Avião particular de Neymar faz pouso forçado no aeroporto de Boa Vista

A aeronave pertencente ao craque de 30 anos ainda parou em Barbados antes de seguir viagem para São Paulo, destino original do voo

O avião particular do atacante Neymar precisou fazer um pouso forçado no Aeroporto Internacional de Boa Vista, em Roraima, durante a madrugada desta terça-feira, por causa de problemas técnicos, conforme informado inicialmente pela ESPN. O jogador do PSG e da seleção brasileira estava a bordo, assim como a namorada Bruna Biancardi, a irmã Rafaella e amigos. Todos passam bem.

Neymar estava aproveitando as férias nos Estados Unidos. Após estadia em Las Vagas, publicou em seu Instagram uma foto deixando Miami, na noite de segunda-feira. A aeronave pertencente ao craque de 30 anos ainda parou em Barbados antes de seguir viagem para São Paulo, destino original do voo.

O pouso forçado adiou a chegada à capital paulista e obrigou o atacante e seus acompanhantes a passarem a noite em um hotel em Boa Vista. Fotos que circulam nas redes sociais mostram o jogador acompanhado por homens que seriam funcionários do aeroporto da capital roraimense.

Neymar deve passar os últimos dias de férias no Brasil antes de se juntar ao elenco do PSG para o início da pré-temporada. O clube parisiense vai se preparar para a temporada 2022-2023 no Japão, onde fará amistosos com Kawasaki Frontale, Urawa Red Diamonds e Gamba Osaka. O primeiro jogo pelo Campeonato Francês será contra o Clermont, na primeira semana de agosto. Antes, o time deve jogar a Supercopa Francesa contra o Nantes.

Estadão conteúdo