Corinthians controla Goiás, vence por 1 a 0 e iguala pontuação do líder Palmeiras

O Corinthians aproveitou a série de desfalques do Goiás, venceu o adversário por 1 a 0 neste domingo e igualou os 25 pontos do líder Palmeiras, que tem melhor saldo e um jogo a mais. A partida na Neo Química Arena contou com a presença de Tite, técnico da seleção brasileira e ídolo do clube.

A equipe do técnico Vítor Pereira dominou as ações ofensivas desde o início de partida e não sofreu sustos. Aos 11, Róger Guedes escapou pela direita e cruzou na área com perigo. Tadeu não conseguiu tocar na bola e, na sequência, Mantuan finalizou em cima da zaga. Dois minutos depois, Cantillo cobrou escanteio, Renato Augusto desviou de cabeça, mas Guedes dividiu com Juan Pablo e a bola foi por cima do travessão.

A equipe de Vítor Pereira rodava a bola de um lado para o outro, mas faltava ser mais contundente nos passes decisivos. O gol saiu após uma roubada de bola de Cantillo, que acionou Róger Guedes. O atacante rolou para Adson chutar e Tadeu espalmar. Na sobra, o próprio Guedes finalizou, mas Caio Vinicius tentou bloquear o chute com um carrinho e a bola tocou em seu braço. Na cobrança, Fábio Santos mostrou toda a sua categoria e só deslocou o goleiro para abrir o placar.

No início do segundo tempo, o Corinthians tentou o segundo gol para dar tranquilidade no placar. Mantuan arriscou de fora da área e a bola raspou o travessão. Mas o Goiás esboçou uma pressão. Aos 15, Maguinho cruzou da direita e Pedro Raul testou a bola em cima de Cássio.

Com trinta minutos do segundo tempo, o torcedor do Corinthians até prendeu a respiração. Pedro Raul teve a camisa puxada por Robson dentro da área, mas a arbitragem não entendeu o lance como penalidade. O Corinthians soube controlar o jogo até o apito final.

Ainda se faz clara a necessidade de reforços em vários setores para a equipe seguir firme nas primeiras posições do Brasileirão, além do mata-mata da Copa do Brasil e também da Libertadores. Mas, apesar disso, o time novamente buscou um resultado importante e segue com ótimo desempenho em casa.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 1 X 0 GOIÁS

CORINTHIANS – Cássio; Rafael Ramos (Fagner), Gil (Robson), Raul Gustavo e Fábio Santos; Cantillo (Giuliano), Du Queiroz, Mantuan (Lucas Piton), Renato Augusto (Xavier) e Adson; Róger Guedes. Técnico: Vítor Pereira.

– Cássio; Rafael Ramos (Fagner), Gil (Robson), Raul Gustavo e Fábio Santos; Cantillo (Giuliano), Du Queiroz, Mantuan (Lucas Piton), Renato Augusto (Xavier) e Adson; Róger Guedes. Técnico: Vítor Pereira. GOIÁS – Tadeu; Maguinho, Da Silva, Yan Souto e Juan Pablo (Elvis); Auremir (Luan Dias) e Caio Vinícius (Fellipe Bastos); Dieguinho, Vinícius e Dadá Belmonte (Pedro Junqueira); Pedro Raul. Técnico: Jair Ventura.

– Tadeu; Maguinho, Da Silva, Yan Souto e Juan Pablo (Elvis); Auremir (Luan Dias) e Caio Vinícius (Fellipe Bastos); Dieguinho, Vinícius e Dadá Belmonte (Pedro Junqueira); Pedro Raul. Técnico: Jair Ventura. GOLS – Fábio Santos, 33 do primeiro tempo.

– Fábio Santos, 33 do primeiro tempo. CARTÕES AMARELOS – Maguinho, Caio Vinícius, Da Silva, Róger Guedes

– Maguinho, Caio Vinícius, Da Silva, Róger Guedes ÁRBITRO – Braulio da Silva Machado.

– Braulio da Silva Machado. RENDA – R$ 2.188.138.23

– R$ 2.188.138.23 PÚBLICO – 35.900.

– 35.900. LOCAL – Neo Química Arena, em São Paulo (SP).

