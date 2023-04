Avião com jogadoras do Arsenal pega fogo em decolagem

Fotos mostram chamas saindo de um dos motores do Boeing 737 na pista do aeroporto Braunschweig Wolfsburg, na Alemanha

O avião que transportava as jogadoras do Arsenal pegou fogo durante a decolagem, neste domingo (23).

O avião trazia as jogadoras de volta a Londres depois de uma partida da Liga dos Campeões, contra o Wolfsburg.

Testemunhas afirmaram que houve um enorme estrondo antes de o avião decolar. O incêndio foi constatado imediatamente e os passageiros foram evacuados do avião.

Um porta-voz do aeroporto disse ao jornal alemão Bild que a colisão de um pássaro causou o incêndio no motor. Ninguém ficou ferido

A equipe do Arsenal ficou hospedada em um hotel próximo ao aeroporto e o voo, que aconteceria neste domingo, foi realizado apenas nesta segunda-feira (24).

O jogo

Arsenal e Wolfsburg empataram por 2 a 2 o jogo de ida da semifinal, na Alemanha. A partida de volta acontece na próxima segunda-feira, 1º de maio, em Londres.

Barcelona e Chelsea disputam a outra semifinal, e a decisão acontece no dia 3 de junho, no estádio do PSV, na Holanda.