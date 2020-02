Atuais campeões da NBA, Raptors vencem Pacers e faturam 12ª vitória seguida

PUBLICIDADE 

Após um fraco início de temporada, o Toronto Raptors embalou na NBA. Atual campeão, o time canadense sofreu na noite desta quarta-feira, mas derrotou o Indiana Pacers por 119 a 118, diante de sua torcida. Foi a 12ª vitória consecutiva da equipe de Toronto. Pela mesma rodada, o Los Angeles Clippers bateu o Miami Heat, em casa.

No Canadá, os Raptors alcançaram seu recorde de triunfos seguidos. Antes, o time havia acumulado 11 vitórias em série em duas ocasiões, em 2016 e em 2018. Com esta nova sequência, o Toronto já exibe a terceira melhor campanha do campeonato, na vice-liderança da Conferência Leste, com 37 vitórias e 14 derrotas.

Para somar mais um resultado positivo, os Raptors contou com a liderança de Kyle Lowry, cestinha do jogo, com 32 pontos, e responsável por um “double-double”, ao anotar também dez assistências, além de pegar oito rebotes. Serge Ibaka também brilhou com 30 pontos e suas três decisivas cestas de três pontos, nos minutos finais do duelo.

O time da casa ainda teve o protagonismo de Pascal Siakam, com seus 25 pontos e nove rebotes. E Terence Davis II contribuiu com 11 pontos. Pelos Pacers, Malcolm Brogdon anotou 24 pontos, enquanto Doug McDermott registrou 19 e Domantas Sabonis obteve um “triple-double” de 15 pontos, 11 rebotes e dez assistências. Os Pacers, com sua terceira derrota seguida, ocupam o quinto posto do Leste, com 31 triunfos e 20 revezes.

Em outro bom jogo desta quarta, o Los Angeles Clippers superou o Miami Heat por 128 a 111, na Califórnia. Paul George e Landry Shamet comandaram os anfitriões, ambos com 23 pontos. George obteve um “double-double” ao anotar também 10 assistências. Mais discreto, Kawhi Leonard marcou 14 pontos e esteve a uma assistência de um “double-double”. Montrezl Harrell e Lou Williams registraram 14 pontos cada também.

Pelo Miami Heat, Derrick Jones Jr. foi o principal destaque, com 25 pontos e nove rebotes. Bam Adebayo anotou dois dígitos em dois fundamentos, com 22 pontos e 11 rebotes. Apesar do seu 16º revés na temporada, o Miami é o quarto colocado do Leste, com 34 vitórias. Já os Clippers são os vice-líderes do Oeste, com 36 triunfos e 15 revezes.

Em Boston, os Celtics derrotaram o Orlando Magic por 116 a 100 para somar a quinta vitória seguida. Jayson Tatum brilhou em quadra ao liderar os anfitriões com seus 33 pontos. Gordon Hayward contribuiu com 23. Pelo Magic, Aaron Gordon somou a mesma pontuação, além de dez rebotes.

De olho nos Raptors na tabela, os Celtics estão em terceiro lugar na Conferência Leste, com 35 triunfos e 15 derrotas. Já o Magic figura na oitava posição da mesma tabela, com 22 vitórias e 29 revezes.

Confira os resultados da noite desta quarta-feira:

Detroit Pistons 116 x 108 Phoenix Suns

Toronto Raptors 119 x 118 Indiana Pacers

Boston Celtics 116 x 100 Orlando Magic

Brooklyn Nets 129 x 88 Golden State Warriors

Oklahoma City Thunder 109 x 103 Cleveland Cavaliers

Minnesota Timberwolves 120 x 127 Atlanta Hawks

Dallas Mavericks 107 x 121 Memphis Grizzlies

Utah Jazz 95 x 98 Denver Nuggets

Los Angeles Clippers 128 x 111 Miami Heat

Acompanhe os jogos desta quinta-feira:

New York Knicks x Orlando Magic

Chicago Bulls x New Orleans Pelicans

Milwaukee Bucks x Philadelphia 76ers

Portland Trail Blazers x San Antonio Spurs

Los Angeles Lakers x Houston Rockets

Estadão Conteúdo