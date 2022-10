Atlético-GO vence de virada, e Fluminense desperdiça chance de ser vice

Logo no início do jogo, na primeira investida do Fluminense, pênalti marcado a favor do time carioca.

O Atlético-GO aproveitou a força de atuar em casa, venceu o Fluminense, de virada, por 3 a 2, nesta quarta-feira (5), e se mantém vivo na luta para sair da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O time ticolor, por sua vez, desperdiçou a chance de assumir a vice-liderança. O triunfo foi construído com gols de Churín, Baralhas e Marlon Freitas, já nos minutos finais, após os cariocas marcarem com Arias e Cano.

Com o resultado, o time goiano foi a 28 pontos, três a menos que o Coritiba, primeiro time fora da zona de rebaixamento e que entra em campo nesta quinta (6), contra o Palmeiras. Já o time das Laranjeiras permanece com 51 e pode perder posição ainda nesta rodada. O segundo colocado Internacional e quinto Flamengo se enfrentam ainda na noite desta quarta.

Na próxima rodada, o Atlético-GO recebe o Palmeiras, enquanto o time das Laranjeiras terá um duelo com o América-MG, no Maracanã.

Logo no início do jogo, na primeira investida do Fluminense, pênalti marcado a favor do time carioca.

Após passe de Cristiano, Ganso tocou na bola e foi derrubado por Willian Maranhão. Daronco, inicialmente, mandou seguir, mas foi chamado ao VAR e marcou a penalidade. Na cobrança, Arias abriu o placar.

Após o gol, o Fluminense quase chegou ao segundo com Calegari concluindo cruzamento da esquerda.

Aos poucos, porém, o Atlético-GO equilibrou as ações, achou espaços e criou oportunidades, estando, em alguns momentos, até melhor.

O Fluminense chegou a balançar a rede com Cano, mas, após análise do VAR, o gol foi anulado. A arbitragem apontou posição irregular do camisa 14, uma vez que, no lance, a bola toca em Nathan antes de sobrar para o argentino.

Antes de o jogo recomeçar, depois de o gol ser anulado, o goleiro Renan e o volante Baralhas brigaram e quase foram às vias de fato. Os ânimos acalmaram após chegar a “turma do deixa disso”.

Se o primeiro não valeu, Cano apareceu de novo para ampliar a vantagem do Fluminense. Após cruzamento de Arias, Lucas Gazal desviou e a bola sobrou para o camisa 14 surgiu mandar para a rede.

Com o gol, o argentino chegou a 35 gols com a camisa tricolor e superou a temporada mais artilheira de Fred pelo clube. O ex-camisa 9 fez 34 em 2011. O jogador com mais gols em um ano pelo clube das Laranjeiras é Magno Alves, que balançou a rede 39 vezes em 2002. Washington, com 37 em 2008, é o segundo.

No fim do primeiro tempo, após cruzamento, a bola pegou no braço de Nino. O pênalti foi marcado após análise do VAR. Churín cobrou e diminuiu para o Dragão.

Pouco após o gol, Shaylon cruzou e Churín, de cabeça, mandou no travessão.

Na volta do intervalo, o time tricolor teve boas chances de fazer o terceiro, com Cano e Martinelli, mas não teve sucesso. O clube goiano, por outro lado, também teve oportunidades e assustou Fábio.

O Atlético-GO conseguiu se posicionar bem no meio de campo e empurrar o Fluminense para a defesa.

Os donos da casa rondavam a área e pressionavam o adversário em busca do empate. E conseguiu quando, após nova bola levantada para a área, Baralhas aproveitou a sobra e balançou a rede.

Nos minutos finais, Marlon Freitas chutou, a bola desviou e entrou.

ATLÉTICO-GO

Renan; Dudu, Wanderson, Lucas Gazal e Arthur Henrique (Jefferson); Willian Maranhão, Baralhas e Shaylon (Jorginho); Airton, Luiz Fernando (Léo Pereira) e Churín. Técnico: Eduardo Souza

FLUMINENSE

Fábio; Calegari (Caio Paulista), Nino, Felipe Melo (Marrony) e Cristiano (Willian Bigode); André, Martinelli, Nathan (Michel Araújo), Ganso e Arias (Matheus Martins); Cano. Técnico: Fernando Diniz

Estádio: Antônio Accioly, em Goiânia (GO)

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa/ RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (Fifa/ RS) e José Eduardo Calza (RS)

Cartões amarelos: Airton, Baralhas, Jefferson, Léo Pereira (ATL)

Gols: Arias (FLU), aos 4′, Cano (FLU), aos 36′, e Churín (ATL), aos 45’/1ºT; Baralhas (ATL), aos 29′, e Marlon Freitas (ATL), aos 43’/2ºT.