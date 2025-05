Atletas olímpicos e talentos do DF brilham no Troféu Brasil de Ginástica Artística 2025

O Troféu Brasil de Ginástica Artística 2025 acabou neste domingo (11), consagrando-se como um dos principais eventos esportivos do ano na capital federal. O evento reuniu a elite da ginástica, incluindo nomes olímpicos e jovens promessas.

Realizado em parceria com a Confederação Brasileira de Ginástica (CBG), o torneio trouxe a Brasília cinco dias de apresentações de alto nível, com disputas acirradas nos aparelhos e grande participação do público.

Entre os destaques da edição, Maria Eduarda Pinto (Flamengo) conquistou o ouro na trave de equilíbrio, seguida por Gabriela Barbosa (Pinheiros-SP) e Ana Luiza Lima (Minas Tênis Clube-MG).

O ginasta Fernando Cantuária (APAM-SL-DF), representante do Distrito Federal, garantiu a 4ª colocação na final do solo masculino, reforçando a presença competitiva da capital federal no cenário nacional. Fernando treina no Centro de Treinamento de Ginástica do Parque da Cidade, fruto de uma parceria entre a Secretaria de Esporte e Lazer e a Federação de Ginástica do Distrito Federal.

Na competição masculina, Caio Souza, do Minas Tênis Clube, foi o destaque absoluto: conquistou ouro nas argolas, nas barras paralelas e na barra fixa. Já Patrick Correa, do Esporte Clube Pinheiros, brilhou no solo e ficou com outras duas medalhas em aparelhos diferentes.

O secretário de Esporte e Lazer do DF, Renato Junqueira, destacou o papel da Secretaria na articulação e apoio à realização de eventos como este na capital. “Nosso compromisso é fortalecer Brasília como palco dos maiores eventos esportivos do país. A parceria com a Confederação Brasileira de Ginástica e o apoio institucional da Secretaria têm garantido estrutura, visibilidade e oportunidades para atletas e para toda a população. O Troféu Brasil é mais uma prova de que o esporte de alto rendimento tem espaço garantido na nossa capital”, afirmou.

O secretário de Governo do DF, José Humberto Pires de Araújo, presente no evento, também ressaltou a relevância do torneio: “Eventos como o Troféu Brasil são fundamentais para movimentar a economia, impulsionar o turismo e valorizar os atletas da nossa região. O Governo do Distrito Federal está comprometido em apoiar iniciativas que promovam o esporte e beneficiem a população.”

Além da competição, o evento foi marcado por momentos emocionantes. A moradora de Valparaíso (GO), Bruna Tainara, acompanhou as disputas ao lado da filha Rafaela, de 9 anos, que treina ginástica no CT do Parque da Cidade.

“Hoje foi um dia que a Rafaela nunca vai esquecer. Ela pôde conhecer de perto todos os atletas que acompanha pela televisão. Ver os olhos dela brilhando é a maior recompensa. Foi um sonho realizado”, contou Bruna, emocionada. Rafaela completou: “Foi o melhor dia da minha vida! Quero ser como eles quando crescer.”

Resultados das finais por aparelho – Troféu Brasil 2025

* Masculino *

Argolas

1. Caio Souza (Minas Tênis Clube-MG) – 13.933

2. Juliano Oliva (GNU-RS) – 13.233

3. Felipe Bono (AGITH-SP) – 12.200

Solo

1. Patrick Correa (Pinheiros-SP) – 13.300

2. Lucas Bitencourt (Minas Tênis Clube-MG) – 13.166

3. Tomas Rodrigues (AGITH-SP) – 13.133

4. Fernando Cantuária (APAM-SL-DF) – 12.633

Cavalo com alças

1. Johnny Oshiro (AGITH-SP) – 12.966

2. Caio Souza (Minas Tênis Clube-MG) – 12.833

3. Pedro Silvestre (Centro Olímpico-SP) – 12.766

Salto

1. Tomas Rodrigues (AGITH-SP) – 13.966

2. Patrick Correa (Pinheiros-SP) – 13.583

3. João Matheus Silva (SOGIPA-RS) – 13.350

Barras paralelas

1. Caio Souza (Minas Tênis Clube-MG) – 13.833

2. Johnny Oshiro (AGITH-SP) – 13.333

3. Leonardo Souza (Pinheiros-SP) – 12.633

Barra fixa

1. Caio Souza (Minas Tênis Clube-MG) – 13.966

2. Patrick Correa (Pinheiros-SP) – 13.600

3. Rogério Borges (Centro Olímpico-SP) – 13.200

* Feminino *

Barras assimétricas

1. Ana Luiza Lima (Minas Tênis Clube-MG) – 13.066

2. Luiza Abel (GNU-RS) – 12.500

3. Thaís Fidélis (SESI-SP) – 12.433

Salto

1. Luiza Abel (GNU-RS) – 13.049

2. Clara Stecca (GNU-RS) – 12.849

3. Rebeca Procópio (SESI-SP) – 12.766

Trave

1. Maria Eduarda Pinto (Flamengo) – 13.000

2. Gabriela Barbosa (Pinheiros-SP) – 12.933

3. Ana Luiza Lima (Minas Tênis Clube-MG) – 12.833

Solo

1. Hellen Silva (Flamengo) – 13.200

2. Sophia Weisberg (Pinheiros-SP) – 12.733

3. Julia Coutinho (Flamengo) – 12.633

A realização do Troféu Brasil 2025 reforça o compromisso do Governo do Distrito Federal (GDF) com o incentivo ao esporte de alto rendimento, o fortalecimento de parcerias institucionais e a democratização do acesso a eventos esportivos de alto nível para toda a população.

*Com informações da SEL-DF