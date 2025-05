AgroBrasília 2025 aposta em tecnologia para alavancar pequenos e grandes produtores

A 16ª edição da AgroBrasília, principal feira de agronegócio do Planalto Central, terá como o tema Agro para Todos. O evento impulsiona o mercado rural e se consolidou como um espaço estratégico para a apresentação de produtos agropecuários, além de inovações e tecnologias voltadas a empreendedores do setor de diferentes tamanhos e áreas de atuação.

O Parque Tecnológico Ivaldo Cenci, no PAD-DF, a montagem dos estandes já começou, e logo chegarão as grandes máquinas que compõem a troca de tecnologias e informações que caracterizam o evento, que conta com o apoio da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural (Seagri-DF), a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-DF) e a Central de Abastecimento (Ceasa-DF).

Novidades

Devido ao sucesso de público no Pavilhão de Tecnologia e Inovação, a edição de 2025 da AgroBrasília se expandiu e criou o Ambiente de Inovação e Tecnologia (Aitec). O local terá uma extensão de 1,2 mil m² e abrigará a Vila Startups (ligada à área de tecnologia), arenas para drones, palestras, debates e uma programação propícia para assuntos como questões globais, como o aumento da demanda por alimentos e as mudanças climáticas.

De acordo com o presidente da AgroBrasília e da Coopa-DF, José Guilherme Brenner, a expectativa desta edição é que a quantidade de visitantes ultrapasse a do último ano, que totalizou um público de 170 mil pessoas durante os cinco dias de feira. O gestor afirma que há um crescimento no número de visitantes ao longo dos anos e que em 2025 a feira bate o recorde no número de expositores, já estimado em torno de 600.

“A ideia é que o produtor venha aqui, conheça as soluções que as indústrias e empresas de tecnologia desenvolveram e, por meio desse conhecimento, possa escolher o que é melhor para o negócio dele e fazer, às vezes, uma aquisição ou adotar uma nova tecnologia. A longo prazo, a AgroBrasília representa sempre um ganho tecnológico para o produtor que vai se refletir num ganho de produtividade e de sustentabilidade”, destaca Brenner.

Agro para todos

Na AgroBrasília, os produtores rurais têm oportunidade de realizar negócios e entrar em contato com as novidades em maquinários, implementos agrícolas, insumos, sustentabilidade, genética animal e vegetal, pesquisas e biotecnologias. Uma área permanente para o Sistema de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF) é mantida na feira, com espaços dedicados também à agricultura familiar, onde são apresentadas tecnologias e pesquisas próprias para o setor.

Junto aos pequenos produtores rurais, a Emater-DF dedica um espaço de 20.700 m² à agricultura familiar, um ambiente composto de dez circuitos com tecnologias adaptadas à questões como a agroindustrialização, cultivo de hortaliças, floricultura, mecanização e automatização da irrigação, bovinocultura, piscicultura, bioinsumos, panificados, embutidos, tratamento de solo e artesanato, além de organizações sociais e programas como o Empreender e Inovar.

Novidades como o lançamento rota do queijo artesanal no Distrito Federal e do registro provisório do queijo artesanal – uma conquista para os produtores de leite que pedem o registro há mais de 30 anos – também serão lançadas na AgroBrasília 2025.

O extensionista da Emater-DF Ricardo Luz, coordenador do espaço destinado à agricultura familiar na AgroBrasília, acentua que o tema é inclusivo, contemplando o grande, médio e pequeno produtor. “A hortaliça do dia a dia que consumimos vem da agricultura familiar, são os pequenos que estão produzindo,[assim como] aquele cheiro-verde que você come, aquele tomate gostoso, aquela alfacezinha. A agricultura familiar tem uma força dentro do mercado muito grande, não só com o atendimento técnico, mas a organização, gestão, condução e a comercialização desses produtos. Eles movimentam bastante a economia”.

Com uma média de participação em torno de 3,5 mil agricultores familiares por ano desde 2008, a Emater-DF disponibilizará transporte e alimentação para mais de 1.500 pequenos produtores para comparecerem. Entre eles está a produtora rural Lucimar Ferreira dos Santos, que tem uma propriedade no Assentamento Patrícia Aparecida, no Paranoá.

Agricultora familiar com uma horta que cultiva um pouquinho de tudo ー de quiabo a maracujá ー, ela iniciou recentemente a produção de mel com colmeias instaladas com apoio técnico da Emater-DF. Lucimar destaca a diferença que o acompanhamento da empresa pública faz na sua produção e descreve feiras, como a AgroBrasília, como importantes oportunidades de crescimento.“Estou aqui hoje, mas eu comecei sem saber muita coisa. Eu levo alimento para a mesa das pessoas, e isso é minha renda hoje. É muito importante para nós produtores rurais pequenos, porque é uma oportunidade maravilhosa. Vai impactar bastante, me ajudando com a tecnologia. É uma porta aberta, estou muito feliz de estar fazendo parte do AgroBrasília.” Acompanhando a família de Lucimar e outros pequenos produtores rurais há anos, a extensionista da Emater-DF Yokowama Odaguiri Cabral reforça a atenção direcionada à agricultura familiar e a importância da participação em grandes eventos como a AgroBrasília: “Além das capacitações, a Emater abre vários espaços em feiras como na AgroBrasília, para que eles possam comercializar os produtos de alguma forma. Lá abre-se a visão, eles conhecem várias técnicas novas e começam a empreender dentro da propriedade, gerando renda”.

