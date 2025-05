Homem é preso por tentativa de feminicídio em via pública de Taguatinga

Um homem foi preso na tarde deste sábado (11), por volta das 13h, acusado de agredir e tentar matar uma mulher em plena via pública na QND 30, em Taguatinga. A prisão foi realizada por policiais militares do 2º Batalhão da PMDF, após acionamento via COPOM.

De acordo com informações da corporação, os agentes chegaram rapidamente ao local após receberem denúncia de que uma mulher estaria sendo esfaqueada na rua. Ao chegarem, encontraram a vítima caída no chão e o suspeito ainda nas proximidades da cena do crime. O homem foi detido imediatamente.

A vítima apresentava um ferimento na perna, provocado por um golpe de tesoura. Os próprios policiais iniciaram os primeiros atendimentos com técnicas de Atendimento Pré-Hospitalar (APH), até a chegada do Corpo de Bombeiros, que deu continuidade aos cuidados médicos.

Segundo relato da mulher, o agressor, com quem teria uma relação, iniciou a violência com um tapa no rosto. Ela tentou fugir, mas tropeçou e caiu em frente a uma sorveteria. Nesse momento, foi atingida na perna com a tesoura. A ação foi interrompida graças à ajuda de populares e à pronta intervenção da equipe policial.

O suspeito foi encaminhado à 12ª Delegacia de Polícia, onde foi autuado por lesão corporal e violência doméstica, com base na Lei Maria da Penha. A tesoura usada na agressão foi apreendida e será utilizada como prova no processo.