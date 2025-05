Athletico-PR bate Athletic na estreia de Odair Hellmann e se recupera na Série B

O Athletico-PR, enfim, espantou a má fase na Série B do Campeonato Brasileiro. Na tarde deste sábado, o time paranaense recebeu o Athletic-MG na Ligga Arena, em Curitiba (PR) pela nona rodada da competição nacional, e em um duelo equilibrado, superou o adversário por 1 a 0.

A partida, que marcou a estreia de Odair Hellmann no comando do Athletico no lugar de Maurício Barbieri, teve pouca emoção na primeira etapa, mas mudou nos 45 minutos finais, quando o time da casa conseguiu ser superior a partir das mudanças do novo comandante.

Com o resultado, o Athletico foi a 13 pontos, quebrou uma sequência de quatro jogos sem vitória e saltou para a oitava colocação da tabela de classificação, ficando dois atrás do CRB, primeiro time no G-4 – zona de acesso. Do outro lado, com seis, os mineiros pararam em 15°.

O duelo começou equilibrado. Enquanto o Athletico apostava na velocidade de seus pontas, chegando bem em oportunidades de Habraão e João Cruz, que pararam em Jefferson Luís, o Athletic dominou mais a posse de bola, mas assim como os donos da casa, não conseguiram chegar com objetividade.

Na volta para a segunda etapa, entretanto, o jogo subiu em produtividade. Aos dois, Neto Costa recebeu na área, bateu e viu Mycael fazer grande defesa. A resposta do time paranaense, entretanto, foi fatal. Aos 13, após escanteio, João Cruz pegou rebote da defesa e cruzou na medida para Renan Peixoto, que de cabeça, abriu o placar.

O Athletico quase fez o segundo aos 17, quando João Cruz recebeu pela esquerda, invadiu a área e cara a cara com Jefferson Luís, parou na defesa. O time da casa ainda teve novas chances de matar o placar, mas voltou a pecar na finalização das jogadas e até viu Renan Peixoto fazer mais um aos 41, mas foi anulado por impedimento.

As equipes voltam a campo para a 10ª rodada da Série B apenas no próximo final de semana. No sábado (31), o Athletic recebe o Cuiabá, no Independência, a partir das 20h30. No dia seguinte, às 16h, é a vez do Athletico visitar o Operário-PR, no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR).

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR 1 X 0 ATHLETIC-MG

ATHLETICO-PR – Mycael; Kauã Moraes (Belezi), Habraão, Léo e Esquivel; Felipinho, Falcão (Alan Kardec) e Giuliano (Tevis); Isaac (João Cruz), Renan Peixoto e Luiz Fernando (Patrick). Técnico: Odair Hellmann.

ATHLETIC-MG – Jefferson Luís; Douglas Silva (Andrey), Alex, Sidimar e Gelado; Diego Fumaça, Amorim (Gustavão) e David Braga (Wesley Gasolina); Yuri (Mateus Gonçalves), Max (Alason Carioca) e Neto Costa. Técnico: Roger Silva.

GOL – Renan Peixoto, aos 13 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Odair Hellmann (Athletico) e Mateus Gonçalves, Wesley Gasolina (Athletic).

ÁRBITRO – Lucas Guimaraes Rechatiko Horn (RS).

RENDA – R$ 245.055,00.

PÚBLICO – 17.854 torcedores.

LOCAL – Ligga Arena, em Curitiba (PR).

Estadão Conteúdo