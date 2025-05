Neymar volta, mas Santos cai para o CRB nos pênaltis na Copa do Brasil

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS)

O CRB eliminou o Santos nos pênaltis e avançou para as oitavas de final da Copa do Brasil após o 0 a 0 no tempo normal no Estádio Rei Pelé.

Neymar voltou a jogar após 36 dias. Ele entrou aos 20 minutos do segundo tempo, após a recuperação de lesão muscular na coxa esquerda, e criou as principais chances do Santos antes do 0 a 0 se confirmar.

A premiação pela classificação às oitavas de final é de R$ 2,3 milhões. O valor é fundamental para o orçamento do CBR.

Na vice-lanterna, o Santos voltará a campo para enfrentar o Vitória, domingo, no Barradão, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pela Série B, o CRB visitará o Botafogo-SP na segunda-feira.

EQUILÍBRIO

O primeiro tempo foi de poucas emoções. O Santos até esboçou um domínio nos minutos iniciais, mas aos poucos viu o CRB igualar as ações.

A grande chance do time santista veio aos 20 minutos, quando Deivid Washington fez o pivô e lançou para Barreal, sozinho, parar no goleiro Matheus Albino.

O CRB, perigoso nos contra-ataques, quase abriu o placar no minuto 40. O Santos saiu jogando mal, o espaço veio e Douglas Baggio fez Gabriel Brazão se jogar na bola para evitar o gol.

NEYMAR TENTA, MAS NÃO ALTERA O PLACAR

A primeira chance da etapa final foi do CRB. Meritão acertou lindo chute de longe, e Gabriel Brazão voou no ângulo para espalmar.

Aos 20 minutos, Neymar entrou e o cenário mudou. Em três toques na bola, o meia criou três chances. No primeiro, deixou Souza na cara do gol e Matheus Albino defendeu. No segundo, cruzou para Thaciano também parar em Albino. No terceiro, bateu o escanteio que gerou um cabeceio de Zé Ivaldo em cima da defesa regatiana.

O Santos continuou em cima e obrigou Matheus Albino a fazer outra defesaça em chute de fora da área do Guilherme, no minuto 24. O goleiro foi buscar no ângulo.

Aos 41 minutos, o CRB teve sua melhor chance no jogo. Mikael, sozinho no segundo pau, bateu para fora. Um minuto depois, Neymar bateu colocado no cantinho e Matheus Albino fez um milagre para defender.

CRB

Matheus Albino, Weverton, Henri, Segovia e Matheus Ribeiro; Higor Meritão, Gegê (Kallyel) e Danielzinho (Fernando Henrique); Thiaguinho (Rafinha), Douglas Baggio (Vinícius Nunes) e Breno Herculano (Mikael). Técnico: Eduardo Barroca

SANTOS

Gabriel Brazão, Leo Godoy, Zé Ivaldo, Luan Peres e Souza (João Basso); Tomás Rincón, Zé Rafael (Gabriel Bontempo) e Rollheiser (Neymar); Barreal (Thaciano), Guilherme e Deivid Washington (Tiquinho Soares). Técnico: Cleber Xavier

Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL)

Data: 22 de maio de 2025 (quinta-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Alex dos Santos e Thiaggo Americano Labes (ambos de SC)

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Cartões amarelos: Kallyel (CRB) e Souza e Zé Ivaldo (Santos)