Artur Jorge desconversa sobre acerto com o Botafogo: ‘realidade é o Braga’

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

Acertado com o Botafogo, o técnico Artur Jorge não entrou em detalhes sobre o seu futuro no futebol brasileiro.

O português não negou notícia sobre sair do Braga rumo ao Botafogo. Em entrevista coletiva concedida neste domingo (31), o técnico foi questionado pela imprensa local em relação ao tema.

“Minha realidade neste momento é o Braga”. O quarto colocado do Campeonato Português tem compromisso pela liga local amanhã, contra o Portimonense, fora de casa.

Sei de tudo que está acontecendo em relação ao meu futuro imediato, mas por respeito devo dizer que a minha serenidade está igual e o foco está em Portimão. “A minha realidade neste momento é o Braga, fazer o jogo em Portimão e ganhá-lo, para depois falarmos sobre o meu futuro”, disse Artur Jorge. “Nesta altura vocês têm muitas informações, mas agora a minha realidade é o Braga e não desviar a minha atenção e a dos jogadores para podermos ter o que queremos. Depois do jogo falaremos do que quer que seja, nesta altura não me parece importante.”

O português afirmou conhecer a realidade do Botafogo. Artur Jorge ruma para o seu primeiro trabalho fora do futebol português.

“Conheço muita coisa, já. Não só do Botafogo, mas também sobre o futebol brasileiro, assim como a cidade. Um homem do futebol está atento a tudo e conhece várias realidades.”

Artur Jorge deve desembarcar no Rio de Janeiro nos próximos dias. Enquanto isso, o Botafogo realizará seus próximos compromissos no Carioca (contra o Boavista, hoje) e na Libertadores (contra o Junior Barranquilla, na próxima quarta-feira) comandado pelo interino Fábio Matias.