Argentina empata em 2 a 2 com a África do Sul e mantém esperanças na Copa do Mundo Feminina

O resultado mantém as chances das ‘Albicelestes’ de avançar na competição, que acontece na Austrália e Nova Zelândia

Nesta sexta-feira (28), a seleção argentina arrancou um empate emocionante de 2 a 2 contra a equipe da África do Sul na Copa do Mundo Feminina, depois de estar perdendo por 2 a 0.

As esperanças argentinas pareciam ameaçadas no segundo tempo, quando a África do Sul abriu vantagem de 2 a 0. No entanto, mudanças táticas feitas pelo treinador Germán Portanova deram uma nova dinâmica ao time argentino, evitando assim a segunda derrota consecutiva no Mundial, após perder por 1 a 0 para a Itália na última segunda-feira.

Com esse empate, o Grupo G da Copa do Mundo Feminina permanece indefinido, com a classificação para as oitavas de final sendo decidida na última rodada, marcada para o dia 2 de agosto. Os confrontos dessa rodada decisiva serão Argentina contra Suécia e África do Sul contra Itália.

Até o momento, Argentina e África do Sul acumulam apenas um ponto em dois jogos, ficando atrás de Suécia e Itália, que possuem três pontos cada, aguardando ainda o resultado do confronto entre as duas últimas seleções mencionadas, que acontecerá no próximo sábado.

O primeiro gol da partida foi marcado pela África do Sul aos 30 minutos, quando Linda Motlhalo recebeu um cruzamento preciso da atacante Thembi Kgatlana e balançou as redes argentinas. Kgatlana, que se destacou com sua velocidade durante o jogo, marcou o segundo gol sul-africano na segunda etapa, aos 66 minutos.

Porém, a Argentina não se deu por vencida e iniciou uma reação impressionante. Aos 74 minutos, a meio-campista reserva Sophia Braun surpreendeu a goleira adversária com um chute certeiro de fora da área, diminuindo a vantagem sul-africana. Cinco minutos depois, Romina Núñez, outra substituta que entrou no segundo tempo, empatou a partida após receber um passe preciso da direita de Yamila Rodríguez.

O estádio na cidade de Dunedin, na Nova Zelândia, pode ter tido muitos assentos vazios, mas a torcida argentina e os sons das vuvuzelas dos fãs sul-africanos ecoaram com intensidade. A seleção argentina mostrou sua garra e determinação, lutando incansavelmente por cada bola e transformando uma possível derrota em um valioso empate.

O jogo apresentou dois estilos distintos: a Argentina demonstrou um jogo de controle de bola, buscando perigo com a habilidade da meio-campista Estafanía Banini e da atacante Mariana Larroquette. Já a África do Sul contou com a velocidade de sua atacante Thembi Kgatlana, que se mostrou uma ameaça constante para a defesa argentina, exigindo um esforço máximo das jogadoras da Albiceleste para detê-la.

A equipe sul-africana sofreu uma baixa importante aos 20 minutos, quando a capitã Rafiloe Jane saiu de campo com uma lesão após um choque com Florencia Bonsegundo. No segundo tempo, as argentinas buscaram equilibrar as ações e conseguiram criar melhores oportunidades no campo sul-africano, mas encontraram dificuldades para superar a goleira Kaylin Swart.