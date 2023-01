Apresentado no Al Nassr, Cristiano Ronaldo revela proposta do Brasil

Aos 38 anos e eleito cinco vezes melhor do mundo, o atleta disse que a ida para a Arábia Saudita é um desafio

Cristiano Ronaldo teve proposta para atuar no futebol brasileiro. A confirmação veio do próprio atacante, que foi apresentado oficialmente nesta terça-feira (3) no Al Nassr, da Arábia Saudita. Com salário de 200 milhões de euros por ano (mais de 1 bilhão de reais), CR7 assinou contrato com o clube até 2025.

Sem revelar quais os clubes que lhe ofereceram contrato, o craque português confirmou que recebeu proposta do futebol brasileiro após a sua saída do Manchester United, em dezembro. “Tive muitos clubes na Europa que tentaram me contratar, no Brasil, na Austrália, nos Estados Unidos, até em Portugal”.

Aos 38 anos e eleito cinco vezes melhor do mundo, o atleta disse que a ida para a Arábia Saudita é um desafio. “O meu trabalho na Europa está feito, joguei nos melhores clubes, agora é um novo desafio. Estou muito feliz com a oportunidade que o Al Nassr me dá. É uma grande oportunidade para mim, não só em termos de futebol, mas também poder mudar mentalidades. É uma grande oportunidade de ajudar com toda a minha experiência, a minha visão”, disse.

Sobre sua estreia, o atleta disse não deu uma data, mas disse que a vontade é estar em campo o quanto antes. “Não é o fim da minha carreira, não estou preocupado com o que as pessoas pensam. Estou muito feliz e sei que este campeonato é muito competitivo. Se puder jogar já amanhã, ainda melhor, estou aqui para aproveitar o futebol e as pessoas também”.

A apresentação ocorreu no Mrsool Park, estádio do novo clube do CR7, e contou com cerca de 20 mil presentes, que puderam curtir atrações musicais, show de luzes e, claro, reverenciar a nova contratação.