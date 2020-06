Após três meses, 11 dos 20 clubes do Brasileirão já retomaram os treinamentos

PUBLICIDADE 

Praticamente três meses depois da paralisação do futebol por conta da pandemia do novo coronavírus, as federações estaduais ensaiam um retorno de seus campeonatos entre o final deste mês e o início de agosto, com protocolos de saúde sendo apresentados aos governos. Embora exista a sinalização da volta dos Estaduais, nenhuma federação marcou uma data específica para a retomada.

Dos 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, 11 deles já iniciaram os seus treinamentos: Internacional, Grêmio, Athletico-PR e Coritiba ainda no final de maio, devido ao menor número de casos e óbitos por covid-19 na região Sul, assim como o Flamengo, que se antecipou até a liberação das autoridades do Rio de Janeiro para reiniciar as suas atividades.

No Nordeste, Ceará e Fortaleza foram os pioneiros, voltando no início de junho, com o time alvinegro no dia 1.º e o tricolor no dia seguinte. Nove clubes ainda não retornaram aos treinamentos, como os quatro grandes de São Paulo – Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos -, pela situação crítica do Estado de São Paulo quanto aos casos.

A dupla do Rio Grande do Sul foi a primeira a trabalhar em seus CTs. Grêmio e Internacional aproveitaram decreto da prefeitura de Porto Alegre e reiniciaram os treinos na primeira semana de maio. Jogadores e funcionários precisaram passar protocolos de saúde que incluem o teste para a covid-19 e regras de distanciamento.

Outro que se beneficiou de uma decisão municipal para voltar aos treinos foi o Atlético-MG. No caso do clube mineiro, a autorização veio da prefeitura de Vespasiano, município localizado na região metropolitana de Belo Horizonte e onde fica localizada a Cidade do Galo, o CT alvinegro.

No Rio de Janeiro, a atitude do Flamengo foi alvo de críticas de outras equipes como Fluminense e Botafogo, que entendem que o momento ainda não é propício para a retomada do esporte. Apesar de ser favorável ao retorno das competições, o Vasco também tem as atividades paralisadas e diz que só voltará a treinar no CT após liberação das autoridades, o que deverá acontecer nesta segunda-feira.

Confira a situação de cada clube do Brasileirão:

ATHLETICO-PR – Retornou aos treinamentos no dia 27 de maio;

ATLÉTICO-GO – Retornou aos treinamentos no dia 26 de maio;

ATLÉTICO-MG – Retornou aos treinamentos no dia 19 de maio;

BAHIA – Ainda não voltou a treinar. Sem data definida para retomada;

BOTAFOGO – Ainda não voltou a treinar. Sem data definida para retomada;

CEARÁ – Retornou aos treinamentos no dia 1.º de junho;

CORINTHIANS – Ainda não voltou a treinar. Sem data definida para retomada;

CORITIBA – Retornou aos treinamentos no dia 25 de maio;

FLAMENGO – Retornou aos treinamentos no dia 18 de maio;

FORTALEZA – Retornou aos treinamentos no dia 2 de junho;

FLUMINENSE – Ainda não voltou a treinar. Sem data definida para retomada;

GOIÁS – Retornou aos treinamentos no dia 5 de junho;

GRÊMIO – Retornou aos treinamentos no dia 5 de maio;

INTERNACIONAL – Retornou aos treinamentos no dia 5 de maio;

PALMEIRAS – Ainda não voltou a treinar. Sem data definida para retomada;

RED BULL BRAGANTINO – Retornou aos treinamentos no dia 2 de junho;

SANTOS – Ainda não voltou a treinar. Sem data definida para retomada;

SÃO PAULO – Ainda não voltou a treinar. Sem data definida para retomada;

SPORT – Ainda não voltou a treinar. Deve retomar no próximo dia 15;

VASCO – Ainda não voltou a treinar. Deve retomar nesta segunda-feira.

