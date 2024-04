Após segunda derrota seguida, Guarani demite técnico Claudinei Oliveira

Com o fraco início na Série B do Campeonato Brasileiro, no qual sofreu duas derrotas seguidas, a diretoria do Guarani confirmou, neste sábado, a demissão do técnico Claudinei Oliveira junto com o auxiliar Lucas Zanella. O clima ficou pesado após a derrota por 1 a 0 para a Chapecoense, na sexta-feira, no estádio Brinco de Ouro, com protestos da torcida. Ele é o segundo técnico a cair na competição, porque na sexta-feira o Avaí dispensou Eduardo Barroca após a derrota por 2 a 0 para o Santos.

Na primeira rodada, o time já tinha perdido por 2 a 0 para o Vila Nova, em Goiânia (GO). E agora vai enfrentar o Santos pela terceira rodada, em jogo marcado para a Vila Belmiro, no dia 6 de maio.

Claudinei Oliveira chegou ao Guarani em fevereiro de forma inesperada, afinal vinha de um trabalho contestado na Chapecoense. No Campeonato Catarinense, ele conseguiu uma vitória em sete jogos e deixou o time ameaçado de rebaixamento. Ele foi substituído por Umberto Louzer que, por coincidência, era o técnico do Guarani no início do Campeonato Paulista.

No comando do time campineiro, Claudinei também disputou sete jogos e venceu apenas um, com três derrotas e três empates. Ao ganhar por 1 a 0 do Red Bull Bragantino, livrou o Guarani do rebaixamento no Paulistão. Até por isso acabou mantido no cargo, onde tinha contrato até dezembro. Deixa o Guarani em 18º lugar, dentro da zona de queda na Série B.

Estadão Conteúdo